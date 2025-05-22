У Довбика могут украсть нового тренера. Серебряный призер своего чемпионата

«Аль-Хиляль» заинтересован в назначении португальского тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к специалисту.

«Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место чемпионата Саудовской Аравии за тур до финиша.

Контракт Санту с «Ноттингем Форест» истекает летом 2026 года. За тур до конца Английской Премьер-лиги команда с 65 баллами занимает 7-ю строчку.

Ранее сообщалось о том, что Рома предложила Нуну Эшпириту Санту контракт.