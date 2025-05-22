У Довбика могут украсть нового тренера. Серебряный призер своего чемпионата

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«Аль-Хиляль» заинтересован в назначение Нуну Эшипириту Санту
«Аль-Хиляль» заинтересован в назначении португальского тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Николо Скира.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к специалисту.
«Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место чемпионата Саудовской Аравии за тур до финиша.
Контракт Санту с «Ноттингем Форест» истекает летом 2026 года. За тур до конца Английской Премьер-лиги команда с 65 баллами занимает 7-ю строчку.
Ранее сообщалось о том, что Рома предложила Нуну Эшпириту Санту контракт.
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