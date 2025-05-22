Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Довбика могут украсть нового тренера. Серебряный призер своего чемпионата
Саудовская Аравия
22 мая 2025, 18:32 | Обновлено 22 мая 2025, 18:33
381
0

У Довбика могут украсть нового тренера. Серебряный призер своего чемпионата

«Аль-Хиляль» заинтересован в назначение Нуну Эшипириту Санту

22 мая 2025, 18:32 | Обновлено 22 мая 2025, 18:33
381
0
У Довбика могут украсть нового тренера. Серебряный призер своего чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

«Аль-Хиляль» заинтересован в назначении португальского тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к специалисту.

«Аль-Хиляль» гарантировал себе второе место чемпионата Саудовской Аравии за тур до финиша.

Контракт Санту с «Ноттингем Форест» истекает летом 2026 года. За тур до конца Английской Премьер-лиги команда с 65 баллами занимает 7-ю строчку.

Ранее сообщалось о том, что Рома предложила Нуну Эшпириту Санту контракт.

По теме:
Отбор продолжается. Рома назвала тренеров, которые точно не приедут в Рим
Стали известны детали контракта и цели, поставленные Шахтером новому коучу
Бывший иностранный тренер ЛНЗ может возглавить Металлист 1925
Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Аль-Хиляль Жорже Жезуш назначение тренера Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22 мая 2025, 07:45 0
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Артем хочет получать доверие от нового тренера

Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Футбол | 22 мая 2025, 11:16 9
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ
Другой Постекоглу и неэффективный навесбол. 19 выводов после финала ЛЕ

Матч с единственным голом и минимумом моментов – но с бешеным потенциалом для обсуждения

Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Футбол | 22.05.2025, 18:32
Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Аморим остается. Ман Юнайтед утвердил бюджет на трансферы
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22.05.2025, 07:46
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22.05.2025, 14:06
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
Нещерет признался, что игроки Динамо сказали Караваеву после фиаско в Кубке
20.05.2025, 18:59 3
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 1
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем