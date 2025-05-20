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  4. Новости для Довбика. Рома сделала предложение тренеру клуба-сенсации АПЛ
Италия
20 мая 2025, 23:20 |
1106
2

Новости для Довбика. Рома сделала предложение тренеру клуба-сенсации АПЛ

Римский клуб заинтересован в назначении Нуну Эшпириту Санту

20 мая 2025, 23:20 |
1106
2
Новости для Довбика. Рома сделала предложение тренеру клуба-сенсации АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Римская «Рома» сделала предложение португальскому тренеру «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 51-летнего специалиста как главного претендента на пост тренера команды и уже предложил ему 2-летний контракт.

Для назначения Санту «волкам» придется договориться с «лесниками», ибо контракт португальца с английским клубом истекает лишь летом 2026 года. «Ноттингем Форест» не собирается легко прощаться со своим коучем.

На данный момент «Рому» возглавляет Клаудио Раньери, но уже летом он покинет клуб. В составе итальянского клуба выступает украинский нападающий Артем Довбик.

После 37 туров АПЛ «Ноттингем Форест» сенсационно идет на 7-м месте и в последнем туре будет бороться за зону Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, возглавит ли Юрген Клопп «Рому».

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Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Рома Рим назначение тренера Артем Довбик Клаудио Раньери
Даниил Кирияка Источник: Relevo
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Комментарии 2
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pol-55
Непоганий тренер,але якось вляпався до Д.Леві (знищувача тренерів)на кілька місяців.
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0
Mark4854590
Можливо вирішальним фактором стане ЛЧ. Якщо Рома пройде туди, а Ноттінгем Форест ні
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0
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