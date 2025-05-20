Новости для Довбика. Рома сделала предложение тренеру клуба-сенсации АПЛ

Римская «Рома» сделала предложение португальскому тренеру «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту, сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 51-летнего специалиста как главного претендента на пост тренера команды и уже предложил ему 2-летний контракт.

Для назначения Санту «волкам» придется договориться с «лесниками», ибо контракт португальца с английским клубом истекает лишь летом 2026 года. «Ноттингем Форест» не собирается легко прощаться со своим коучем.

На данный момент «Рому» возглавляет Клаудио Раньери, но уже летом он покинет клуб. В составе итальянского клуба выступает украинский нападающий Артем Довбик.

После 37 туров АПЛ «Ноттингем Форест» сенсационно идет на 7-м месте и в последнем туре будет бороться за зону Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, возглавит ли Юрген Клопп «Рому».