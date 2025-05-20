Стало известно, возглавит ли Юрген Клопп Рому
Немецкий коуч в римском клубе работать не будет
Агента Юргена Клоппа Марк Косицкий прокомментировал слухи о том, что его клиент возглавит римскую «Рому» со старта следующего сезона:
«Сообщения о том, что Клопп возглавит «Рому», не соответствуют действительности».
На данный момент «Рому» возглавляет Клаудио Раньери, но уже летом он покинет клуб. В составе итальянского клуба выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Последним клубом Юргена Клоппа является «Ливерпуль».
Ранее сообщалось о том, что «Рому» возглавит легендарный коуч.
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