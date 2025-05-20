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  4. Стало известно, возглавит ли Юрген Клопп Рому
Италия
20 мая 2025, 11:44 |
345
2

Стало известно, возглавит ли Юрген Клопп Рому

Немецкий коуч в римском клубе работать не будет

20 мая 2025, 11:44 |
345
2
Стало известно, возглавит ли Юрген Клопп Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Агента Юргена Клоппа Марк Косицкий прокомментировал слухи о том, что его клиент возглавит римскую «Рому» со старта следующего сезона:

«Сообщения о том, что Клопп возглавит «Рому», не соответствуют действительности».

На данный момент «Рому» возглавляет Клаудио Раньери, но уже летом он покинет клуб. В составе итальянского клуба выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Последним клубом Юргена Клоппа является «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что «Рому» возглавит легендарный коуч.

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Юрген Клопп Рома Рим Артем Довбик назначение тренера Клаудио Раньери
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Клопп наче відмовив Реалу, тож було б дивно, якщо погодився би бути тренером Роми
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Перець
Хтось десь перднув ,нащо то куйню писати
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