Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ

Римская «Рома» серьезно интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает итальянское издание La Stampa.

По информации источника, легендарный 57-летний специалист уже согласовал контракт с «волками» и со следующего сезона будет возглавлять клуб.

Последним местом тренерской работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль», во главе которого он провел 9 лет, выиграв, в частности, Лигу чемпионов 2018/19. Через несколько месяцев после ухода из «Ливерпуля» Юрген Клопп завершил тренерскую карьеру и стал новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

Напомним, в составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

В этом сезоне Серии А «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп сожалеет, что отказался возглавлять мадридский «Реал».