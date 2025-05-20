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  4. Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Италия
20 мая 2025, 00:57 |
269
0

Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ

Юрген Клопп согласовал условия контракта с римским клубом

20 мая 2025, 00:57 |
269
0
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Римская «Рома» серьезно интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает итальянское издание La Stampa.

По информации источника, легендарный 57-летний специалист уже согласовал контракт с «волками» и со следующего сезона будет возглавлять клуб.

Последним местом тренерской работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль», во главе которого он провел 9 лет, выиграв, в частности, Лигу чемпионов 2018/19. Через несколько месяцев после ухода из «Ливерпуля» Юрген Клопп завершил тренерскую карьеру и стал новым глобальным руководителем футбольного направления в системе Ред Булл.

Напомним, в составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

В этом сезоне Серии А «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков в 37 матчах.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп сожалеет, что отказался возглавлять мадридский «Реал».

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Юрген Клопп Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: La Stampa
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