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  4. Лунин обратился к Модричу после новости о его уходе из Реала
Испания
22 мая 2025, 23:44 |
541
0

Лунин обратился к Модричу после новости о его уходе из Реала

Андрей отреагировал на то, что Модрич завершил карьеру в мадридском клубе

22 мая 2025, 23:44 |
541
0
Лунин обратился к Модричу после новости о его уходе из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

На уход Модрича из «Реала» отреагировал украинский голкипер «королевского клуба» Андрей Лунин.

«Очень грустный день... как тяжело прощаться. Какая удивительная карьера, какой образцовый человек!!! Лука, для меня честь, что я имел возможность познакомиться и играть с тобой. Спасибо за твою магию, за советы и за все, что ты сделал для футбола», – написал Лунин в Инстаграме.

Лука Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «Реала» Лука Модрич провел 590 матчей, забил 43 мяча и отдал 95 ассистов. Также Модрич 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза становился обладателем Кубка Испании, 5 раз побеждал в Суперкубке страны. На международной арене Луке покорились 6 кубков Лиги чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА, 5 клубных чемпионатов мира и 1 межконтинентальный кубок ФИФА.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

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Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид расторжение контракта Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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