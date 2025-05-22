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  4. Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма
Лига Европы
22 мая 2025, 18:05 |
556
0

Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма

Французский экс-игрок «красных дьяволов» выразил поддержку португальскому тренеру

22 мая 2025, 18:05 |
556
0
Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма
lavelez.com.ar

Накануне «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима проиграл в Бильбао финал Лиги Европы «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

На это событие решил отреагировать легендарный экс-защитник «красных дьяволов» и сборной Франции Патрис Эвра, персонально обратившийся через соцсеть к Амориму.

«Мои поздравления «Тоттенхэму». Очень рад за тебя, брат Сон Хын Мин. Рубен, твой успех придет, я чувствую это», – написал Эвра.

Отметим, что Эвра не сумел посетить финал Лиги Европы-2024/25 из-за трагического события в семье.

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Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы Рубен Аморим Тоттенхэм Сон Хын Мин
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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