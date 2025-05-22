Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма
Французский экс-игрок «красных дьяволов» выразил поддержку португальскому тренеру
Накануне «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима проиграл в Бильбао финал Лиги Европы «Тоттенхэму» со счетом 0:1.
На это событие решил отреагировать легендарный экс-защитник «красных дьяволов» и сборной Франции Патрис Эвра, персонально обратившийся через соцсеть к Амориму.
«Мои поздравления «Тоттенхэму». Очень рад за тебя, брат Сон Хын Мин. Рубен, твой успех придет, я чувствую это», – написал Эвра.
Отметим, что Эвра не сумел посетить финал Лиги Европы-2024/25 из-за трагического события в семье.
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