Эвра обратился к Амориму после поражения МЮ в финале ЛЕ от Тоттенхэма

Накануне «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима проиграл в Бильбао финал Лиги Европы «Тоттенхэму» со счетом 0:1.

На это событие решил отреагировать легендарный экс-защитник «красных дьяволов» и сборной Франции Патрис Эвра, персонально обратившийся через соцсеть к Амориму.

«Мои поздравления «Тоттенхэму». Очень рад за тебя, брат Сон Хын Мин. Рубен, твой успех придет, я чувствую это», – написал Эвра.

Отметим, что Эвра не сумел посетить финал Лиги Европы-2024/25 из-за трагического события в семье.