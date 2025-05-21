ВИДЕО. Легенда МЮ пропустит финал Лиги Европы из-за трагедии
Патрис Эвра обратился к команде, несмотря на трагические новости
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра не сможет присутствовать на финале Лиги Европы против «Тоттенхэма».
Об этом он сообщил в Instagram. Причиной стало трагическое событие — смерть его старшей сестры, которая скончалась в возрасте 56 лет после 20 лет борьбы с раком.
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Эвра сообщил, что поедет в Париж на похороны вместо поездки в Бильбао.
Он также обратился к игрокам «МЮ» с призывом выложиться на поле ради болельщиков.
Француз провёл в клубе восемь лет (2006–2014), сыграл 379 матчей, забил 10 голов и выиграл ЛЧ-2008 и 5 титулов АПЛ.
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