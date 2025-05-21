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Лига Европы
21 мая 2025, 01:44 | Обновлено 21 мая 2025, 02:33
234
0

ВИДЕО. Легенда МЮ пропустит финал Лиги Европы из-за трагедии

Патрис Эвра обратился к команде, несмотря на трагические новости

21 мая 2025, 01:44 | Обновлено 21 мая 2025, 02:33
234
0
ВИДЕО. Легенда МЮ пропустит финал Лиги Европы из-за трагедии
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра не сможет присутствовать на финале Лиги Европы против «Тоттенхэма».

Об этом он сообщил в Instagram. Причиной стало трагическое событие — смерть его старшей сестры, которая скончалась в возрасте 56 лет после 20 лет борьбы с раком.

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Эвра сообщил, что поедет в Париж на похороны вместо поездки в Бильбао.

Он также обратился к игрокам «МЮ» с призывом выложиться на поле ради болельщиков.

Француз провёл в клубе восемь лет (2006–2014), сыграл 379 матчей, забил 10 голов и выиграл ЛЧ-2008 и 5 титулов АПЛ.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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