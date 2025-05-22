Экс-тренер Шахтера привел свою нынешнюю команду к чемпионству в ЮАР
Мигель Кардосо выиграл золото для «Мамелоди Сандаунз»
«Мамелоди Сандаунз» под руководством экс-тренера «Шахтера» Мигеля Кардосо в рекордный, 15-й, раз в истории стал чемпионом Южноафриканского Премьершипа.
Чемпионат команда португальского коуча завершила с 73 очками в активе, добыв в 28 поединках 24 победы при 1 ничьей и 3 поражениях. Это позволило «Мамелоди Сандаунз» финишировать с 14-очковым отрывом от «Орландо Пайретс», хотя этой команде еще и предстоит провести два поединка.
Мигель Кардосо возглавил «Мамелоди Сандаунз» в декабре минувшего года. До этого он также работал на африканском континенте – с тунисской командой «Эсперанс».
С 2013 по 2017 годы Кардосо работал в «Шахтере». Сперва он был коучем молодежной команды «горняков», а в сезоне-2016/17 входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в первой команде.
Отметим, что в июне-июле нынешнего года «Мамелоди Сандаунз» сыграет на клубном чемпионате мира ФИФА в США. Южноафриканская команда попала в одну группу с бразильским «Флуминенсе», немецкой «Боруссией» из Дортмунда, а также южнокорейским «Ульсан Хендэ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Баварии» поздравил свою бывшую команду с первым за 17 лет трофеем
В Хорватию – за путевкой в элиту Лиги наций