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22 мая 2025, 17:48 |
621
1

Экс-тренер Шахтера привел свою нынешнюю команду к чемпионству в ЮАР

Мигель Кардосо выиграл золото для «Мамелоди Сандаунз»

22 мая 2025, 17:48 |
621
1
Экс-тренер Шахтера привел свою нынешнюю команду к чемпионству в ЮАР
facebook.com/sundownsfc. Мигель Кардосо с трофеем

«Мамелоди Сандаунз» под руководством экс-тренера «Шахтера» Мигеля Кардосо в рекордный, 15-й, раз в истории стал чемпионом Южноафриканского Премьершипа.

Чемпионат команда португальского коуча завершила с 73 очками в активе, добыв в 28 поединках 24 победы при 1 ничьей и 3 поражениях. Это позволило «Мамелоди Сандаунз» финишировать с 14-очковым отрывом от «Орландо Пайретс», хотя этой команде еще и предстоит провести два поединка.

Мигель Кардосо возглавил «Мамелоди Сандаунз» в декабре минувшего года. До этого он также работал на африканском континенте – с тунисской командой «Эсперанс».

С 2013 по 2017 годы Кардосо работал в «Шахтере». Сперва он был коучем молодежной команды «горняков», а в сезоне-2016/17 входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки в первой команде.

Отметим, что в июне-июле нынешнего года «Мамелоди Сандаунз» сыграет на клубном чемпионате мира ФИФА в США. Южноафриканская команда попала в одну группу с бразильским «Флуминенсе», немецкой «Боруссией» из Дортмунда, а также южнокорейским «Ульсан Хендэ».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
🎉🥇🇿🇦Вітаємо! Це все шахтарський характер⚒️ Мамелоді варто запросити реваншу з ДК, за матч програний 0-1 минулого літа! 😊
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