Воспитал Зинченко и Мудрика. Экс-тренер Шахтера возглавил участника КЧМ
Мигель Кардосо нашел себе новую команду
Бывший ассистент португальского тренера Паулу Фонсеки в донецком «Шахтере» Мигель Кардосо возглавил «Мамелоди Сандаунз», сообщается на официальном сайте клуба из ЮАР.
На какой срок был подписан контракт с 52-летним специалистом, пока остается не известно.
На пресс-конференции, посвященной его назначению, Кардосо заявил, что его работу нужно оценивать не только по выигранным трофеям: «Я воспитал игроков, которые впоследствии продолжили выступать за большие клубы. Это такие игроки, как Мудрик, Зинченко и Коваленко».
Следующим летом «Мамелоди Сандаунз» примет участие в клубном чемпионате мира. На групповой стадии турнира команда Кардосо сыграет с «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссией» Дортмунд (Германия) и «Ульсан Хюндай» (Южная Корея).
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