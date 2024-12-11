Воспитал Зинченко и Мудрика. Экс-тренер Шахтера возглавил участника КЧМ

Бывший ассистент португальского тренера Паулу Фонсеки в донецком «Шахтере» Мигель Кардосо возглавил «Мамелоди Сандаунз», сообщается на официальном сайте клуба из ЮАР.

На какой срок был подписан контракт с 52-летним специалистом, пока остается не известно.

На пресс-конференции, посвященной его назначению, Кардосо заявил, что его работу нужно оценивать не только по выигранным трофеям: «Я воспитал игроков, которые впоследствии продолжили выступать за большие клубы. Это такие игроки, как Мудрик, Зинченко и Коваленко».

Следующим летом «Мамелоди Сандаунз» примет участие в клубном чемпионате мира. На групповой стадии турнира команда Кардосо сыграет с «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссией» Дортмунд (Германия) и «Ульсан Хюндай» (Южная Корея).