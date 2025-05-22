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  4. Караваев назвал клуб УПЛ, которому готов аплодировать. Это не Динамо
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 17:41 |
1935
0

Караваев назвал клуб УПЛ, которому готов аплодировать. Это не Динамо

Александр похвалил «Александрию»

22 мая 2025, 17:41 |
1935
0
Караваев назвал клуб УПЛ, которому готов аплодировать. Это не Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о чемпионской гонке с «Александрией» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Футболист похвалил Руслана Ротаня и его тренерский штаб.

– Каким образом влияли на психологическое состояние динамовцев дыхания в спину Александрии и возможный турнирный спурт традиционного конкурента – Шахтера?

– Особенно никак. Это лишь придавало большую мотивацию для того, чтобы постоянно выигрывать и не давать шансов нашим соперникам. Но смотря на то, как провела сезон «Александрия», могу сказать одно: большие аплодисменты тренерскому штабу и игрокам, получившим такой результат, – сказал Александр.

Динамо оформило чемпионство в УПЛ за тур до окончания чемпионата. Подопечные Александра Шовковского набрали 69 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей. Александрия завоевала историческое серебро УПЛ с 66 баллами после 29 матчей.

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Александр Караваев Александрия Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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