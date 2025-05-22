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  4. «Мяч на его стороне». Суркис – о контракте с воспитанником Шахтера
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 12:37 |
765
1

«Мяч на его стороне». Суркис – о контракте с воспитанником Шахтера

«Динамо» предложило Александру Караваеву продолжить сотрудничество

22 мая 2025, 12:37 |
765
1
«Мяч на его стороне». Суркис – о контракте с воспитанником Шахтера
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном продлении контракта с фланговым игроком столичного клуба Александром Караваевым:

«С Александром Караваевым мы сегодня-завтра будем принимать решение. Как говорится, мяч на его стороне. Я сделал ему предложение, мяч на его стороне. Со всеми ребятами, с которыми я разговаривал, мы продлили контракт. Ярмоленко, Буяльский, остался Караваев».

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 1.5 миллионов евро.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Александр Караваев Игорь Суркис
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
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Комментарии 1
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Володимир
Мяч " на его стороне " , но что дальше ?!   Связка Ярмоленко - Караваев - абсолютно сильнейшая на правом фланге Динамо . Но с весны под Ярмоленко просто  перестали ставить Караваева . Результат - никакая игра на правом фланге и мучения Ярмоленко . Интересно , какая перспектива просматривается  для игрока ,  получившего такой " пас " от руководства клуба ?
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