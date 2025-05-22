«Мяч на его стороне». Суркис – о контракте с воспитанником Шахтера
«Динамо» предложило Александру Караваеву продолжить сотрудничество
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о возможном продлении контракта с фланговым игроком столичного клуба Александром Караваевым:
«С Александром Караваевым мы сегодня-завтра будем принимать решение. Как говорится, мяч на его стороне. Я сделал ему предложение, мяч на его стороне. Со всеми ребятами, с которыми я разговаривал, мы продлили контракт. Ярмоленко, Буяльский, остался Караваев».
В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника донецкого «Шахтера» в 1.5 миллионов евро.
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