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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 19:16 |
1010
3

Стало известно, предлагали ли агенты услуги Вернидуба клубам УПЛ

В компании Phenomen Sports рассказали о будущем украинского тренера

22 мая 2025, 19:16 |
1010
3
Стало известно, предлагали ли агенты услуги Вернидуба клубам УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Основатель компании Phenomen Sports Ярослав Кондратюк, представляющей интересы украинского специалиста Юрия Вернидуба, прокомментировал слухи о будущем украинского коуча.

«С таким опытом, уровнем, заслугами, количеством воспитанников, достигших топ-уровня, и тем фактом, что он — единственный украинский главный тренер, который за последнее десятилетие выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, Юрий Николаевич не нуждается в том, чтобы его «предлагали», «продавали» или «рекламировали».

Это человек, чья репутация, по моему убеждению, настолько крепка, что ее вряд ли могут испортить отдельные вбросы или ангажированная информация со стороны клубов, блогеров, журналистов или болельщиков. Ни он, ни его представители не контактировали ни с одним клубом на этом этапе», – заявил Ярослав.

В нынешнем сезоне криворожский «Кривбасс» занимает шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Saltovka
В М-1925 его зовут я знаю
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