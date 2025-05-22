Ключевые игроки Кривбасса отреагировали на слухи об уходе из клуба

Футболисты «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Максим Лунев отреагировали на последний инсайд украинского журналиста Виктора Вацко по поводу своего будущего в криворожском клубе.

Ни один футболист не подтвердил свой уход из расположения клуба по завершению нынешнего сезона, но никто и не опроверг информацию.

«Пока ничего не знаю», – лаконично заявил полузащитник Дмитрий Хомченовский, не вдаваясь в детали.

Больше информации рассказал Юрий Вакулко: «У нас заканчиваются контракты, а бросим или нет – это вопрос уже после сезона уже», – сказал полузащитник.

Полузащитник криворожцев Максим Лунев вообще не стал обсуждать эту тему: ««Не могу ответить», – лаконично резюмировал Максим.

В нынешнем сезоне криворожский «Кривбасс» занимает шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.