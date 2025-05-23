Два игрока досрочно покинули лагерь Шахтера. Стала известна причина
В отпуск ушли Алаа Грам и Иракли Азаров
Донецкому «Шахтеру» в финальном матче сезона чемпионата Украины по футболу 2024/25 против «Руха» не помогут два легионера.
По информации источника, тунисский защитник Алаа Грам и грузинский защитник Иракли Азаров досрочно покинули лагерь «Шахтера». Оба попросили отпустить их в отпуск раньше по семейным обстоятельствам. Марино Пушич не возражал этому – оба уже на родине.
Ранее стало известно, что в переговорах по возможному переходу полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» наметился спад.
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