Два игрока досрочно покинули лагерь Шахтера. Стала известна причина

Донецкому «Шахтеру» в финальном матче сезона чемпионата Украины по футболу 2024/25 против «Руха» не помогут два легионера.

По информации источника, тунисский защитник Алаа Грам и грузинский защитник Иракли Азаров досрочно покинули лагерь «Шахтера». Оба попросили отпустить их в отпуск раньше по семейным обстоятельствам. Марино Пушич не возражал этому – оба уже на родине.

Ранее стало известно, что в переговорах по возможному переходу полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» наметился спад.