«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Тренер просит усилить атаку
Наставник Арсенала Микель Артета уверен, что летом клуб должен подписать форвардов, чтобы соответствовать уровня топ-команды и бороться за трофеи.
«Если ты хочешь выигрывать трофеи, то нужно быть лучшими на трансферном рынке. Нам говорят, что в новом сезоне нужно выиграть большой трофей. Это значит, что есть вера в то, что Арсенал – элитная команда Европы, но нам определенно нужно усиление в атаке».
«Нам нужна мощь у ворот соперника. Арсеналу необходимо больше голов».
«Надеюсь, над этим клуб поработает летом», – сказал Артета.
Арсенал в нынешнем сезоне АПЛ не сумел конкурировать с Ливерпулем и финиширует на второй позиции.
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