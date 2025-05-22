«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер

Наставник Арсенала Микель Артета уверен, что летом клуб должен подписать форвардов, чтобы соответствовать уровня топ-команды и бороться за трофеи.

«Если ты хочешь выигрывать трофеи, то нужно быть лучшими на трансферном рынке. Нам говорят, что в новом сезоне нужно выиграть большой трофей. Это значит, что есть вера в то, что Арсенал – элитная команда Европы, но нам определенно нужно усиление в атаке».

«Нам нужна мощь у ворот соперника. Арсеналу необходимо больше голов».

«Надеюсь, над этим клуб поработает летом», – сказал Артета.

Арсенал в нынешнем сезоне АПЛ не сумел конкурировать с Ливерпулем и финиширует на второй позиции.