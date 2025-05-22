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  4. «У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Англия
22 мая 2025, 18:22 |
511
3

«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер

Тренер просит усилить атаку

22 мая 2025, 18:22 |
511
3
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник Арсенала Микель Артета уверен, что летом клуб должен подписать форвардов, чтобы соответствовать уровня топ-команды и бороться за трофеи.

«Если ты хочешь выигрывать трофеи, то нужно быть лучшими на трансферном рынке. Нам говорят, что в новом сезоне нужно выиграть большой трофей. Это значит, что есть вера в то, что Арсенал – элитная команда Европы, но нам определенно нужно усиление в атаке».

«Нам нужна мощь у ворот соперника. Арсеналу необходимо больше голов».

«Надеюсь, над этим клуб поработает летом», – сказал Артета.

Арсенал в нынешнем сезоне АПЛ не сумел конкурировать с Ливерпулем и финиширует на второй позиции.

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Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Gargantua81
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