Романо: Байер провел переговоры с бывшим тренером Ман Юнайтед

Леверкузенский «Байер» продолжает искать замену главному тренеру Хаби Алонсо, который в ближайшее время возглавит мадридский «Реал».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что немецкий клуб провел переговоры с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Голландский специалист готов возглавить «Байер». Сейчас стороны продолжают обсуждение относительно возможного назначения.

Напомним, что Эрик был уволен из «Манчестер Юнайтед» в октябре 2024 года за неудовлетворительные результаты. С тех пор тен Хаг находится без работы.