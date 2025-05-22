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Германия
22 мая 2025, 16:08 | Обновлено 22 мая 2025, 17:04
923
1

Романо: Байер провел переговоры с бывшим тренером Ман Юнайтед

Эрик тен Хаг один из главных кандидатов в замену Хаби Алонсо

22 мая 2025, 16:08 | Обновлено 22 мая 2025, 17:04
923
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Романо: Байер провел переговоры с бывшим тренером Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Леверкузенский «Байер» продолжает искать замену главному тренеру Хаби Алонсо, который в ближайшее время возглавит мадридский «Реал».

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что немецкий клуб провел переговоры с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Голландский специалист готов возглавить «Байер». Сейчас стороны продолжают обсуждение относительно возможного назначения.

Напомним, что Эрик был уволен из «Манчестер Юнайтед» в октябре 2024 года за неудовлетворительные результаты. С тех пор тен Хаг находится без работы.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Як показав час, результати Манчестер Юнайтед а АПЛ з тен Хагом були не такі вже і погані)
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