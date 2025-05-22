Романо: Байер провел переговоры с бывшим тренером Ман Юнайтед
Эрик тен Хаг один из главных кандидатов в замену Хаби Алонсо
Леверкузенский «Байер» продолжает искать замену главному тренеру Хаби Алонсо, который в ближайшее время возглавит мадридский «Реал».
Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что немецкий клуб провел переговоры с бывшим тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.
Голландский специалист готов возглавить «Байер». Сейчас стороны продолжают обсуждение относительно возможного назначения.
Напомним, что Эрик был уволен из «Манчестер Юнайтед» в октябре 2024 года за неудовлетворительные результаты. С тех пор тен Хаг находится без работы.
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