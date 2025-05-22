Италия U17

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22 мая 2025, 15:56 |
60
1

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17

Поединок состоится 23 мая в 21:30 по Киеву

22 мая 2025, 15:56 |
60
1
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

23 мая на «Арена Эгнатиа» пройдет матч 2-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Италии встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Италия

Команда представляет футбольную страну, в которой модно в последнее время жаловаться на отсутствие звезд мирового масштаба. Но при этом именно итальянцы ухитрились выиграть прошлогодний турнир в этой возрастной категории на Кипре. Сейчас Массимилиано Фаво ничего не остается, кроме как попробовать повторить тот успех. В первом раунде, практически дома, с Сан-Марино, итальянцы выиграли все матчи, в том числе у Норвегии и Уэльса. И показали стопроцентный результат и в марте, в квартете с Хорватией, Украиной и Словакией.

На самом турнире в первом туре в Дурресе против чехов не обошлось без определенных проблем. Но все же в конце первого тайма себе обеспечили преимущество в пару голов, и оно стало решающим: в итоге добились победы, пусть и минимальной, 2-1.

Англия

Сборная именно в этой возрастной категории смотрится слабее, чем в остальных. Что в 2023-м, что в 2024-м британцы на Евро вылетали уже в четвертьфиналах. Сейчас Нил Райан собрал компанию, которая выдала серию побед. В том числе осенью на Мальте она обыграла как скромных хозяев, так и Латвию со Швецией, причем всем отгружали по четыре гола. Весной, уже на своем поле, продолжили в том же духе, впрочем, при очень простых соперниках - Северной Ирландии, Израиле и Словении.

Настоящим тестом должен был стать поединок против Бельгии на этом же поле. Там удалось забить быстрый гол, но этот гандикап не сохранили, в итоге ограничившись ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

Всего было девять очных поединков, и, проиграв трижды, англичане победили в пяти. Год назад на Евро была ничья, но по пенальти к титулу пошла Италия.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы обеих сторон примерно равными. Но, с учетом того, как сложились их первые поединки на турнире, рекомендуем ставить на то, что и тут оформят вариант «обе команды забьют» (коэффициент – 1,9).

Прогноз Sport.ua
Италия U17
23 мая 2025 -
21:30
Англия U17
Забьют обе команды 1,9 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
"модно скаржитись на відсутність зірок світового масштабу"... шановні, "зірку"- роблять ЗМІ. Італія в любому віці-ТОП !  Що клуби, що зірні-одні з фаворитів. А те, що менше реклами, то не їх проблема. 
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