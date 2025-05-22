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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 15:34 | Обновлено 22 мая 2025, 15:53
485
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Экс-игрок Шахтера: «Ничего плохого об Украине сказать не могу»

Томаш Хюбшман сравнил Украину с Чехией

22 мая 2025, 15:34 | Обновлено 22 мая 2025, 15:53
485
0
Экс-игрок Шахтера: «Ничего плохого об Украине сказать не могу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Хюбшман

Бывший игрок сборной Чехии и донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман провел параллель между менталитетом в Украине и родной Чехии.

«Я не сказал бы, что это просто восточноевропейские страны. Многие люди думают, что мы в центре Европы, что Чехия – это сердце Европы. Но смотришь на карту и как-то даже трудно сказать однозначно, это уже восточная Европа или еще центральная. Для меня это не так принципиально, важнее то, как я себя чувствую и как чувствуют себя люди вокруг меня.

Есть хорошие люди в Чехии, но есть и плохие. Так же и в других странах. Ничего плохого об Украине сказать не могу, как и о Чехии. Возможно, менталитет где-то отличается, но это нормально. Не все же одинаковые. Я никогда не думал, что где-то лучшие люди, а где-то хуже. Просто надо выбирать, с кем ты общаешься», – ответил Хюбшман.

Напомним, что Томаш провел в украинском клубе десять лет, сыграв за «Шахтер» 285 матчей.

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Андрей Витренко Источник: Football.ua
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