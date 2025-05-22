«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча

Авторитетный портал GiveMeSport пред финалами еврокубков составил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч в 2025 году. Возглавляет список футболист французского «ПСЖ».

Лучшего футболиста года назовут осенью. У игроков еще будет возможность улучшить или укрепить свои позиции, ведь впереди финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» и клубный чемпионат мира.

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Рафинья (Бразилия, Барселона)

4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

7. Педри (Испания, Барселона)

8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)

11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)

12. Витинья (Португалия, ПСЖ)

13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)

14. Николо Барелла (Италия, Интер)

15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)

16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)

17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)

18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Болельщики делают прогнозы и отстаивают своих фаворитов.

Marten96: Справедливо если ПСЖ выигрывает ЛЧ.

Misha: Выглядит все логично, но думаю Ямалю дадут ЗМ, потому что он на хайпе))

Світозар: Где Ванат? Чувак Динамо к чемпионству в УПЛ без поражений протянул и не в номинантах, осуждаю.

Andrii Buhaiov: Очень давно уже темнокожие не выигрывали Золотые мячи.

Jonh: Ямаль на изи забирает.

Влад: Если брать индивидуально, то на первом должно быть Рафинья, на 2 Дембеле, а все остальные где-то за топ 10. Мартинес, да хоть Интер все трофеи выигрывает у типа даже 30 голевых действий за сезон нет, и это нападающий в команде играющей без вингеров с 1 или 2 нападающими. У Рафиньи супер сезон индивидуально, на уровне Роналду и Месси 10 лет назад.

mr.Hardy: Да будет Ямаль, потому что дебилы из 25-30 стран не знают ни одного игрока из этого списка, кроме Ямаля. И тупо за него будут голосовать столько, сколько он будет в списке. Так как было с Месси, всякие Гваделупы, Гондурасы и вся Африка+Азия и всякие острова! Не удивлюсь, если наш Ребров проголосует за Ямаля. Я футбол смотрю норм с 2003 года, за это время Украина на ЗМ ни разу адекватно не голосовала. Ни одного!!!

Victor673256ua: В этом году Ямалю ЗМ вряд ли дадут. А шансы Дембеле вырастут, если ПСЖ выиграет финал ЛЧ.