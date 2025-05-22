«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
Главным претендентом на престижную награду считают Усмана Дембеле из «ПСЖ»
Авторитетный портал GiveMeSport пред финалами еврокубков составил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч в 2025 году. Возглавляет список футболист французского «ПСЖ».
Лучшего футболиста года назовут осенью. У игроков еще будет возможность улучшить или укрепить свои позиции, ведь впереди финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» и клубный чемпионат мира.
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
- 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 7. Педри (Испания, Барселона)
- 8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- 9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- 10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
- 11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
- 12. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)
- 14. Николо Барелла (Италия, Интер)
- 15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)
- 16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
- 17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- 18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- 19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
- 20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
Болельщики делают прогнозы и отстаивают своих фаворитов.
Marten96: Справедливо если ПСЖ выигрывает ЛЧ.
Misha: Выглядит все логично, но думаю Ямалю дадут ЗМ, потому что он на хайпе))
Світозар: Где Ванат? Чувак Динамо к чемпионству в УПЛ без поражений протянул и не в номинантах, осуждаю.
Andrii Buhaiov: Очень давно уже темнокожие не выигрывали Золотые мячи.
Jonh: Ямаль на изи забирает.
Влад: Если брать индивидуально, то на первом должно быть Рафинья, на 2 Дембеле, а все остальные где-то за топ 10. Мартинес, да хоть Интер все трофеи выигрывает у типа даже 30 голевых действий за сезон нет, и это нападающий в команде играющей без вингеров с 1 или 2 нападающими. У Рафиньи супер сезон индивидуально, на уровне Роналду и Месси 10 лет назад.
mr.Hardy: Да будет Ямаль, потому что дебилы из 25-30 стран не знают ни одного игрока из этого списка, кроме Ямаля. И тупо за него будут голосовать столько, сколько он будет в списке. Так как было с Месси, всякие Гваделупы, Гондурасы и вся Африка+Азия и всякие острова! Не удивлюсь, если наш Ребров проголосует за Ямаля. Я футбол смотрю норм с 2003 года, за это время Украина на ЗМ ни разу адекватно не голосовала. Ни одного!!!
Victor673256ua: В этом году Ямалю ЗМ вряд ли дадут. А шансы Дембеле вырастут, если ПСЖ выиграет финал ЛЧ.
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