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Рейтинги
22 мая 2025, 15:27 | Обновлено 22 мая 2025, 15:28
403
2

«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча

Главным претендентом на престижную награду считают Усмана Дембеле из «ПСЖ»

22 мая 2025, 15:27 | Обновлено 22 мая 2025, 15:28
403
2
«Где Ванат?» Болельщики – о рейтинге фаворитов Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетный портал GiveMeSport пред финалами еврокубков составил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч в 2025 году. Возглавляет список футболист французского «ПСЖ».

Лучшего футболиста года назовут осенью. У игроков еще будет возможность улучшить или укрепить свои позиции, ведь впереди финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» и клубный чемпионат мира.

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 7. Педри (Испания, Барселона)
  • 8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  • 9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • 10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
  • 11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
  • 12. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)
  • 14. Николо Барелла (Италия, Интер)
  • 15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)
  • 16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
  • 17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • 18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • 19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
  • 20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Болельщики делают прогнозы и отстаивают своих фаворитов.

Marten96: Справедливо если ПСЖ выигрывает ЛЧ.

Misha: Выглядит все логично, но думаю Ямалю дадут ЗМ, потому что он на хайпе))

Світозар: Где Ванат? Чувак Динамо к чемпионству в УПЛ без поражений протянул и не в номинантах, осуждаю.

Andrii Buhaiov: Очень давно уже темнокожие не выигрывали Золотые мячи.

Jonh: Ямаль на изи забирает.

Влад: Если брать индивидуально, то на первом должно быть Рафинья, на 2 Дембеле, а все остальные где-то за топ 10. Мартинес, да хоть Интер все трофеи выигрывает у типа даже 30 голевых действий за сезон нет, и это нападающий в команде играющей без вингеров с 1 или 2 нападающими. У Рафиньи супер сезон индивидуально, на уровне Роналду и Месси 10 лет назад.

mr.Hardy: Да будет Ямаль, потому что дебилы из 25-30 стран не знают ни одного игрока из этого списка, кроме Ямаля. И тупо за него будут голосовать столько, сколько он будет в списке. Так как было с Месси, всякие Гваделупы, Гондурасы и вся Африка+Азия и всякие острова! Не удивлюсь, если наш Ребров проголосует за Ямаля. Я футбол смотрю норм с 2003 года, за это время Украина на ЗМ ни разу адекватно не голосовала. Ни одного!!!

Victor673256ua: В этом году Ямалю ЗМ вряд ли дадут. А шансы Дембеле вырастут, если ПСЖ выиграет финал ЛЧ.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Коментар "де Ванат" більш за все залишив той, хто на питання "Де Судаков" почне писати х-ню...
А Судаков, якщо читати наші спортивні новини, явно мав би знайтись
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+2
romario1501
Сергій Турчак, це і є рівень журналіста??? ще піди під школу і спитай першокласників, що вони про це думають. Бо ж не ясно, де Ванат.
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0
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