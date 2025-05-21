Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков

Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалами еврокубков.

21 мая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за Лигу Европы, 28 мая «Челси» и «Бетис» определят сильнейшего в Лиге конференций, а 31 мая мы увидим битву «ПСЖ» и «Интера» за звание лучшей команды Европы.

Перед важнейшими матчами сезона рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Рафинья (Бразилия, Барселона)

4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

7. Педри (Испания, Барселона)

8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)

11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)

12. Витинья (Португалия, ПСЖ)

13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)

14. Николо Барелла (Италия, Интер)

15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)

16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)

17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)

18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Церемония пройдет 22 сентября в Париже.

Ранее сообщалось о том, что Родри вернулся на поле спустя 8 месяцев, проведенных без футбола.