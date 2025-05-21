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21 мая 2025, 10:45 | Обновлено 21 мая 2025, 10:46
333
0

Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков

Фаворитом остается Усман Дембеле

21 мая 2025, 10:45 | Обновлено 21 мая 2025, 10:46
333
0
Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
GiveMeSport

Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалами еврокубков.

21 мая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за Лигу Европы, 28 мая «Челси» и «Бетис» определят сильнейшего в Лиге конференций, а 31 мая мы увидим битву «ПСЖ» и «Интера» за звание лучшей команды Европы.

Перед важнейшими матчами сезона рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:

  • 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
  • 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • 4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
  • 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • 7. Педри (Испания, Барселона)
  • 8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
  • 9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • 10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
  • 11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
  • 12. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • 13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)
  • 14. Николо Барелла (Италия, Интер)
  • 15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)
  • 16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
  • 17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • 18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
  • 19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
  • 20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)

Церемония пройдет 22 сентября в Париже.

Ранее сообщалось о том, что Родри вернулся на поле спустя 8 месяцев, проведенных без футбола.

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Золотой мяч ПСЖ Интер Милан Барселона Бавария Ливерпуль Реал Мадрид Усман Дембеле Ламин Ямаль Рафинья Диас Лаутаро Мартинес Мохамед Салах Килиан Мбаппе Педри Джанлуиджи Доннарумма Гарри Кейн Роберт Левандовски Винисиус Жуниор Витинья (ПСЖ) Алессандро Бастони Николо Барелла Маркус Тюрам Арсенал Лондон Букайо Сака Деклан Райс Джуд Беллингем Джамал Мусиала Вирджил ван Дейк рейтинг
Даниил Кирияка Источник: GiveMeSport
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