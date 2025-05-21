Другие новости21 мая 2025, 10:45 | Обновлено 21 мая 2025, 10:46
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Кто лидер? Рейтинг Золотого мяча перед финалами еврокубков
Фаворитом остается Усман Дембеле
21 мая 2025, 10:45 | Обновлено 21 мая 2025, 10:46
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Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалами еврокубков.
21 мая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за Лигу Европы, 28 мая «Челси» и «Бетис» определят сильнейшего в Лиге конференций, а 31 мая мы увидим битву «ПСЖ» и «Интера» за звание лучшей команды Европы.
Перед важнейшими матчами сезона рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport выглядит следующим образом:
- 1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- 2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)
- 3. Рафинья (Бразилия, Барселона)
- 4. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
- 5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
- 6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
- 7. Педри (Испания, Барселона)
- 8. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
- 9. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
- 10. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)
- 11. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)
- 12. Витинья (Португалия, ПСЖ)
- 13. Алессандро Бастони (Италия, Интер)
- 14. Николо Барелла (Италия, Интер)
- 15. Маркус Тюрам (Франция, Интер)
- 16. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
- 17. Деклан Райс (Англия, Арсенал)
- 18. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)
- 19. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
- 20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль)
Церемония пройдет 22 сентября в Париже.
Ранее сообщалось о том, что Родри вернулся на поле спустя 8 месяцев, проведенных без футбола.
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