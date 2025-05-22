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  4. Защитник Манчестер Юнайтед: «Этот сезон был для нас настоящей катастрофой»
Лига Европы
22 мая 2025, 14:44 |
236
0

Защитник Манчестер Юнайтед: «Этот сезон был для нас настоящей катастрофой»

Диогу Далот прокомментировал поражение в финале Лиги Европы

22 мая 2025, 14:44 |
236
0
Защитник Манчестер Юнайтед: «Этот сезон был для нас настоящей катастрофой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Ангелоса Постекоглу одолели соперника с минимальным счетом 1:0. Защитник «красных дьяволов» Диогу Далот прокомментировал болезненное поражение в этом противостоянии:

«Очевидно, что сезон был настоящей катастрофой – нам нужно сейчас посмотреть на себя и подумать, как мы можем улучшиться. Последнее, что нам сейчас нужно делать, – это создавать разногласия между клубом и болельщиками.

Мы должны доказать нашим фанатам, что заслуживаем быть на вершине. Они просто должны оставаться с нами и верить в команду. Нам нужно многое изменить – наше ежедневное поведение, стандарты должны быть намного выше. Я уверен, что клуб все проанализирует и внесет необходимые изменения.

Как игроки, мы должны смотреть на себя и думать, что можно делать лучше каждый день. Ожидания всегда высоки, но этот сезон далек от того, чего заслуживает этот клуб. Мы берем на себя эту ответственность, потому что за результат на поле отвечают футболисты», – подытожил Далот.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Диогу Далот
Николай Титюк Источник: Sky Sports
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