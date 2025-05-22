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  4. Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
22 мая 2025, 14:21 |
267
2

Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы и готов сыграть в ближайшем матче

22 мая 2025, 14:21 |
267
2
Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в национальную команду на товарищеский турнир. Во время разговора с журналистом, футболисту сообщили, что он не поедет в Канаду.

Журналист: Тебе не помешает твоя травма сыграть в Канаде за сборную Украину?

Довбик: Пока не знаю, будем смотреть. У меня осталось небольшое повреждение...

Жена Артема: Уже объявили, что тебя не будет (обращается к Артему – прим)

Довбик: А, ну тогда меня не будет (смеется – прим).

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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vitaha33
Писали що вибув до кінця сезону, иепер пишуть що невелике пошкодження...
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