Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в национальную команду на товарищеский турнир. Во время разговора с журналистом, футболисту сообщили, что он не поедет в Канаду.

Журналист: Тебе не помешает твоя травма сыграть в Канаде за сборную Украину?

Довбик: Пока не знаю, будем смотреть. У меня осталось небольшое повреждение...

Жена Артема: Уже объявили, что тебя не будет (обращается к Артему – прим)

Довбик: А, ну тогда меня не будет (смеется – прим).

Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.