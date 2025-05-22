Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в сборную Украины
Форвард продолжает восстанавливаться после травмы и готов сыграть в ближайшем матче
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик во время интервью узнал, что его не вызвали в национальную команду на товарищеский турнир. Во время разговора с журналистом, футболисту сообщили, что он не поедет в Канаду.
Журналист: Тебе не помешает твоя травма сыграть в Канаде за сборную Украину?
Довбик: Пока не знаю, будем смотреть. У меня осталось небольшое повреждение...
Жена Артема: Уже объявили, что тебя не будет (обращается к Артему – прим)
Довбик: А, ну тогда меня не будет (смеется – прим).
Сборная Украины по футболу сыграет на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. Участие в этих соревнованиях примут четыре страны – кроме «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.
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