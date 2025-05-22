Защитник Александрии хотел бы сыграть против Роналду в еврокубках

Португальский центральный защитник «Александрии» Мигел Кампуш в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о желаемом для горожан сопернике в еврокубках.

– Есть ли уже у тебя мысли о том, как «Александрия» будет играть в еврокубках?

– Конечно! Мы все мечтаем об этом. Это будет огромный шаг для клуба, и мы хотим гордо представлять Украину. Нам нужно хорошо подготовиться, потому что европейский футбол – это совсем другой уровень, но я верю в эту команду и в нашего тренера. Мы способны конкурировать.

– В СМИ пишут, что Роналду может вернуться в «Спортинг». Хотел бы ты сыграть против «Спортинга» с Роналду в еврокубках?

– Это было бы потрясающе. Играть против Роналду, легенды моей страны, это было бы осуществлением мечты. Я вырос, наблюдая за его игрой – он настоящая легенда. Играть с ним на одном поле, особенно в европейском матче, это было бы что-то, что я никогда не забуду.

– Против каких команд хочется сыграть в еврокубках? Кто интересен как соперники тебе?

– Я бы с удовольствием сыграл против команд с богатыми традициями. Большая атмосфера, большие истории и серьезный футбол. Именно ради таких матчей мы и выходим на поле. Но, честно говоря, любой соперник будет интересным – это же Европа!