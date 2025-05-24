«Он ведет за собой». Довбик признался, кого считает лидером сборной Украины

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о том, кто на данный момент является лидером национальной команды под руководством Сергея Реброва:

– Про сборную. Многие ждут, что ты станешь ее лидером. Особенно после дисквалификации Мудрика. Как ты сам это ощущаешь? Как тебе процесс построения команды Сергеем Ребровым?

– Для меня сейчас лидер один – Андрей Николаевич Ярмоленко. Он ведет за собой и в раздевалке, и на поле. Пока он в команде – я не вижу, кто еще может взять на себя эту роль настолько мощно. Возможно, со временем появится кто-то еще, с опытом. Что касается игры – хочется более атакующего футбола.

Нападающим важно иметь больше моментов, а сейчас с этим непросто. Все сборные умеют играть, и легко не бывает. Где-то нам не хватает агрессии, где-то контроля мяча, но, возможно, это еще из-за молодости команды – не хватает баланса, – рассказал Довбик.

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.