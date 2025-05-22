Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед игрой с Динамо. Ключевой полузащитник Колоса вернулся в общую группу
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 13:37 |
259
0

Перед игрой с Динамо. Ключевой полузащитник Колоса вернулся в общую группу

У клуба из Ковалевки есть шансы финишировать в чемпионате седьмым

22 мая 2025, 13:37 |
259
0
Перед игрой с Динамо. Ключевой полузащитник Колоса вернулся в общую группу
ФК Колос. Руслан Костышин

В случае победы в заключительном 30-м туре УПЛ над грандом «Динамо», которая станет третьей подряд, футболисты «Колоса» даже могут финишировать седьмыми и реабилитироваться за проваленную первую часть сезона.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Руслана Костышина настроены по-боевому, хотя будут выступать не в оптимальном составе. Из-за дисквалификации «Колосу» не смогут помочь Данило Алефиренко и Илир Красничи.

Под вопросом участие ключевого полузащитника Максима Третьякова, из-за повреждения пропустившего предыдущий поединок – с «Карпатами», но 21 мая он уже вернулся в общую группу. Однако, скорее всего, в старте на игру с киевским клубом он не выйдет.

В настоящее время коллектив из Ковалевки занимает десятое место в чемпионате, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Колоса» Ника Гагнидзе прокомментировал победу в матче с «Карпатами».

По теме:
Защитник Александрии хотел бы сыграть против Роналду в еврокубках
Два легионера ЛНЗ не сыграют в последнем матче чемпионата против Вереса
КАМПУШ – о серебре Александрии, песне о Ротане и еврокубках
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос Руслан Костышин Илир Красничи Даниил Алефиренко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21 мая 2025, 20:15 8
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков

Финал Лиги Европы будет сыгран первым среди трех турниров

Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Футбол | 21 мая 2025, 23:07 1
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер

Артем Шабанов вряд ли останется в «Александрии»

Линас КЛИМАВИЧЮС: «Период в Украине стал для меня школой жизни»
Футбол | 22.05.2025, 12:09
Линас КЛИМАВИЧЮС: «Период в Украине стал для меня школой жизни»
Линас КЛИМАВИЧЮС: «Период в Украине стал для меня школой жизни»
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Футбол | 22.05.2025, 10:28
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Футбол | 22.05.2025, 07:00
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 16
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 8
Бокс
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 63
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем