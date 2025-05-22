Перед игрой с Динамо. Ключевой полузащитник Колоса вернулся в общую группу

В случае победы в заключительном 30-м туре УПЛ над грандом «Динамо», которая станет третьей подряд, футболисты «Колоса» даже могут финишировать седьмыми и реабилитироваться за проваленную первую часть сезона.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Руслана Костышина настроены по-боевому, хотя будут выступать не в оптимальном составе. Из-за дисквалификации «Колосу» не смогут помочь Данило Алефиренко и Илир Красничи.

Под вопросом участие ключевого полузащитника Максима Третьякова, из-за повреждения пропустившего предыдущий поединок – с «Карпатами», но 21 мая он уже вернулся в общую группу. Однако, скорее всего, в старте на игру с киевским клубом он не выйдет.

В настоящее время коллектив из Ковалевки занимает десятое место в чемпионате, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Колоса» Ника Гагнидзе прокомментировал победу в матче с «Карпатами».