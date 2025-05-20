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  4. Ника ГАГНИДЗЕ: «Этот гол был очень важен и для меня, и для команды»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 16:14 | Обновлено 20 мая 2025, 16:15
119
0

Ника ГАГНИДЗЕ: «Этот гол был очень важен и для меня, и для команды»

Полузащитник «Колоса» прокомментировал победу в матче с «Карпатами»

20 мая 2025, 16:14 | Обновлено 20 мая 2025, 16:15
119
0
Ника ГАГНИДЗЕ: «Этот гол был очень важен и для меня, и для команды»
ФК Колос. Ника Гагнидзе

В матче 29-го тура УПЛ «Колос» на своем поле принимал «Карпаты». Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор победного гола Ника Гагнидзе.

– Ника, какие твои эмоции? Что думаешь после столь невероятного матча?

– Ну что я могу сказать – это была очень тяжелая игра. Мы играли с одной из лучших команд этого чемпионата, которой очень нужна была победа. Но мы показали свою силу, и я очень счастлив сегодня, что мы смогли победить!

– Что ты чувствовал сразу после того, как забил решающий мяч?

– Я забил в очень важные минуты, но я тогда не думал об этом, потому что очень радовался, что команда близка к победе. И я очень счастлив, что мы таки взяли эти важные очки, одержали эту победу. И этот гол был очень важен и для меня и для нашей команды.

– Следующая игра против «Динамо» – гранду украинского футбола. Какие твои мысли?

– Мы стараемся во всех матчах действовать слаженно, и на последнюю игру чемпионата тоже будем серьезно настраиваться. Да, они почти чемпионы, я не знаю как они сыграют завтра, но уже могут стать досрочно чемпионами (интервью записывалось в субботу, а уже в воскресенье динамовцы оформили чемпионство – прим.). Мы попытаемся получить удовольствие от матча против «Динамо» и положительно финишировать в этом сезоне.

– А как тебе болельщики на трибунах?

– Очень хочу отметить болельщиков «Колоса», поддерживавших команду в этом сезоне. Это очень важно для футболистов. Фанаты были непревзойденными!

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Ника Гагнидзе Колос - Карпаты Колос Ковалевка Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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