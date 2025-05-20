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  4. Спас от вылета. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 08:57 |
2332
0

Спас от вылета. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером

Руслан Костышин улучшил результаты «Колоса» после своего назначения в марте

20 мая 2025, 08:57 |
2332
0
Спас от вылета. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером
ФК Колос. Руслан Костышин

Руководство клуба Украинской Премьер-лиги приняло решение продлить контракт с главным тренером. Руслан Костышин останется в «Колосе» из Ковалевки после того, как спас команду от вылета в Первую лигу.

Украинский специалист договорился о сотрудничестве с новым клубом 10 марта. Его главной задачей было улучшить результаты команды, которой грозил вылет из элитного дивизиона. Учитывая успешное выступления клуба в последних матчах, руководство предложит Костышину долгосрочное сотрудничество.

С 13 апреля футболисты «Колоса» не потерпели ни единого поражения – одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. На данный момент коллектив из Ковалевки занимает десятое место в турнирной таблице и имеет теоретические шансы подняться на седьмую позицию.

24 мая подопечные Костышина сыграют на выезде против киевского «Динамо». «Бело-синие» досрочно стали чемпионами Украины, поэтому для них этот поединок не будет иметь особого турнирного значения.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Руслан Костышин Игорь Бурбас назначение тренера отставка продление контракта
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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