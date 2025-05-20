Спас от вылета. Клуб УПЛ продлит контракт с главным тренером
Руслан Костышин улучшил результаты «Колоса» после своего назначения в марте
Руководство клуба Украинской Премьер-лиги приняло решение продлить контракт с главным тренером. Руслан Костышин останется в «Колосе» из Ковалевки после того, как спас команду от вылета в Первую лигу.
Украинский специалист договорился о сотрудничестве с новым клубом 10 марта. Его главной задачей было улучшить результаты команды, которой грозил вылет из элитного дивизиона. Учитывая успешное выступления клуба в последних матчах, руководство предложит Костышину долгосрочное сотрудничество.
С 13 апреля футболисты «Колоса» не потерпели ни единого поражения – одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. На данный момент коллектив из Ковалевки занимает десятое место в турнирной таблице и имеет теоретические шансы подняться на седьмую позицию.
24 мая подопечные Костышина сыграют на выезде против киевского «Динамо». «Бело-синие» досрочно стали чемпионами Украины, поэтому для них этот поединок не будет иметь особого турнирного значения.
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