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  4. Два легионера ЛНЗ не сыграют в последнем матче чемпионата против Вереса
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 13:34 |
186
0

Два легионера ЛНЗ не сыграют в последнем матче чемпионата против Вереса

Выше 11-го места команда Романа Григорчука уже не поднимется

22 мая 2025, 13:34 |
186
0
Два легионера ЛНЗ не сыграют в последнем матче чемпионата против Вереса
ФК ЛНЗ

В поединке заключительного 30 тура УПЛ с «Вересом» футболисты ЛНЗ могут действовать раскованно: выше 11 места они уже не поднимутся, но и вылет из элитного дивизиона им не грозит.

Как стало известно Sport.ua 25 мая в Ровно ЛНЗ не помогут два легионера: косовар Хайдин Салиху дисквалифицирован, а албанец Айди Дайко в предыдущем матче с «Ворсклой» был травмирован и сезон для него уже закончился.

По имеющейся информации под вопросом участие в поединке и Назария Муравского, у которого незначительное повреждение.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 30 очков и они занимают 11 место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что два клуба УПЛ, среди которых также и ЛНЗ, отказались от услуг Юрия Вернидуба.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Хайдин Салиху Айди Дайко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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