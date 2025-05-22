Два легионера ЛНЗ не сыграют в последнем матче чемпионата против Вереса
Выше 11-го места команда Романа Григорчука уже не поднимется
В поединке заключительного 30 тура УПЛ с «Вересом» футболисты ЛНЗ могут действовать раскованно: выше 11 места они уже не поднимутся, но и вылет из элитного дивизиона им не грозит.
Как стало известно Sport.ua 25 мая в Ровно ЛНЗ не помогут два легионера: косовар Хайдин Салиху дисквалифицирован, а албанец Айди Дайко в предыдущем матче с «Ворсклой» был травмирован и сезон для него уже закончился.
По имеющейся информации под вопросом участие в поединке и Назария Муравского, у которого незначительное повреждение.
Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 30 очков и они занимают 11 место в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что два клуба УПЛ, среди которых также и ЛНЗ, отказались от услуг Юрия Вернидуба.
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