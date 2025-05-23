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  4. Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Испания
23 мая 2025, 10:10 |
488
2

Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»

Форвард сборной Украины рассказал о своем переходе в чемпионат Италии

23 мая 2025, 10:10 |
488
2
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, почему ушел из «Жироны» и как оказался в чемпионате Италии:

«Я не жалею, что выбрал «Рому» – это было мое решение. Мне хотелось сыграть в Лиге чемпионов, но клуб покинули игроки, которые отдавали мне много результативных передач. Поэтому, у меня появились сомнения. После такого сезона мне нужно было сделать качественный скачок.

Я думаю, что в «Жироне» были люди, которые не хотели, чтобы я оставался. Были переговоры с «Атлетико», «Вест Хэмом». Также некоторые клубы из Саудовской Аравии были заинтересованы в моем трансфере.

Но я хотел продолжить в Европе, даже несмотря на то, что зарплата в Саудовской Аравии была бы очень высокой. Поэтому было три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома», – рассказал Довбик.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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CAHbI4
У Жироні такі люди лише були... А у Римі майже усі такі. Зарано зірку схопив, бовдуре.
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+1
NM16071
Чмо 
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0
Saar
Я люблю Серію А- тому твоє рішення -правильне💪💪💪
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-1
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