Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, почему ушел из «Жироны» и как оказался в чемпионате Италии:

«Я не жалею, что выбрал «Рому» – это было мое решение. Мне хотелось сыграть в Лиге чемпионов, но клуб покинули игроки, которые отдавали мне много результативных передач. Поэтому, у меня появились сомнения. После такого сезона мне нужно было сделать качественный скачок.

Я думаю, что в «Жироне» были люди, которые не хотели, чтобы я оставался. Были переговоры с «Атлетико», «Вест Хэмом». Также некоторые клубы из Саудовской Аравии были заинтересованы в моем трансфере.

Но я хотел продолжить в Европе, даже несмотря на то, что зарплата в Саудовской Аравии была бы очень высокой. Поэтому было три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома», – рассказал Довбик.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 17 голов и отдал четыре результативных передачи. На данный момент «Рома» набрала 66 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.