28-я ракетка мира не сыграет на Ролан Гаррос 2025. Известна причина

28-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини из Италии не сыграет на Открытом чемпионате Франции 2025.

Маттео снялся с Ролан Гаророс в день жеребьевки основной сетки – 22 мая.

Маттео не делал никаких заявлений, однако высока вероятность, что причина в травме косой мышцы живота, из-за которой он 12 апреля не доиграл поединок 1/16 финала Мастерса в Риме против Каспера Рууда.

Лучшим результатом Берреттини за карьеру на кортах Ролан Гаррос является четвертьфинал в 2021 году.

Помимо Маттео, в столице Франции также не выступит экс-седьмой номер АТР Давид Гоффен (Бельгия, ATP 47), который в 2016 году добрался до четвертьфинала РГ.

Гоффен не играет в Туре с 24 апреля, когда в первом круге Мастерса в Мадриде снялся с матча против Александра Мюллера из-за повреждения правой ноги.