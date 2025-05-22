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  4. 28-я ракетка мира не сыграет на Ролан Гаррос 2025. Известна причина
Ролан Гаррос
22 мая 2025, 13:38 |
487
0

28-я ракетка мира не сыграет на Ролан Гаррос 2025. Известна причина

Помимо Маттео Берреттини, с мейджора также снялся Давид Гоффен

22 мая 2025, 13:38 |
487
0
28-я ракетка мира не сыграет на Ролан Гаррос 2025. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

28-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Маттео Берреттини из Италии не сыграет на Открытом чемпионате Франции 2025.

Маттео снялся с Ролан Гаророс в день жеребьевки основной сетки – 22 мая.

Маттео не делал никаких заявлений, однако высока вероятность, что причина в травме косой мышцы живота, из-за которой он 12 апреля не доиграл поединок 1/16 финала Мастерса в Риме против Каспера Рууда.

Лучшим результатом Берреттини за карьеру на кортах Ролан Гаррос является четвертьфинал в 2021 году.

Помимо Маттео, в столице Франции также не выступит экс-седьмой номер АТР Давид Гоффен (Бельгия, ATP 47), который в 2016 году добрался до четвертьфинала РГ.

Гоффен не играет в Туре с 24 апреля, когда в первом круге Мастерса в Мадриде снялся с матча против Александра Мюллера из-за повреждения правой ноги.

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Давид Гоффен Маттео Берреттини Ролан Гаррос 2025 травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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