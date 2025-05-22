Жеребьевка Ролан Гаррос 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите церемонию жеребьевки Открытого чемпионата Франции 2025 в прямом эфире
22 мая состоится жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.
Церемония начнется в 15:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Ролан Гаррос.
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Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83).
Свитолина и Костюк посеяны под 13-м и 26-м номером соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.
Матчи основной сетки РГ-2025 стартуют 25 мая и продлятся до 8 июня. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, а в женском – Ига Свентек.
Выступления в квалификации к французскому мейджору продолжают три представительницы Украины. Анастасия Соболева уже пробилась в финал отбора, а Юлия Стародубцева и Дарья Снигур в четверг проведут поединки второго раунда.
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на YouTube-канале Ролан Гаррос.
Сеяные теннисисты в мужском одиночном разряде:
Сеяные теннисистки в женском одиночном разряде:
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