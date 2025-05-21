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Ролан Гаррос
21 мая 2025, 14:30 | Обновлено 21 мая 2025, 15:36
741
0

Ролан Гаррос 2025. Призовые по раундам

В 2025 организаторы выделят на призовые на 5.21% больше, чем в предыдущем году

21 мая 2025, 14:30 | Обновлено 21 мая 2025, 15:36
741
0
Ролан Гаррос 2025. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2025 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €56,352 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель €2,550,000
Финалист €1,275,000
1/2 финала €690,000
1/4 финала €440,000
4-й раунд €265,000
3-й раунд €168,000
2-й раунд €117,000
1-й раунд €78,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд €43,000
2-й раунд €29,500
1-й раунд €21,000

Парный разряд (на команду)

Победители €590,000
Финалисты €295,000
1/2 финала €148,000
1/4 финала €80,000
3-й раунд €43,000
2-й раунд €27,500
1-й раунд €17,500

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители €122,000
Финалисты €61,000
1/2 финала €31,000
1/4 финала €17,500
2-й раунд €10,000
1-й раунд €5,000

Отметим, что в 2024 году призовой фонд турнира составлял €53,478 – на 5.21% меньше, чем в 2025. В этом сезоне изменения коснулись призовых только в одиночных разрядах.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.

Ролан Гаррос 2024. Призовые по раундам

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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