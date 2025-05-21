Ролан Гаррос 2025. Призовые по раундам

В 2025 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €56,352 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победители €122,000 Финалисты €61,000 1/2 финала €31,000 1/4 финала €17,500 2-й раунд €10,000 1-й раунд €5,000

Отметим, что в 2024 году призовой фонд турнира составлял €53,478 – на 5.21% меньше, чем в 2025. В этом сезоне изменения коснулись призовых только в одиночных разрядах.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.

Ролан Гаррос 2024. Призовые по раундам