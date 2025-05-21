Ролан Гаррос21 мая 2025, 14:30 | Обновлено 21 мая 2025, 15:36
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Ролан Гаррос 2025. Призовые по раундам
В 2025 организаторы выделят на призовые на 5.21% больше, чем в предыдущем году
21 мая 2025, 14:30 | Обновлено 21 мая 2025, 15:36
741
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В 2025 году призовой фонд Ролан Гаррос составит €56,352 млн. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|€2,550,000
|Финалист
|€1,275,000
|1/2 финала
|€690,000
|1/4 финала
|€440,000
|4-й раунд
|€265,000
|3-й раунд
|€168,000
|2-й раунд
|€117,000
|1-й раунд
|€78,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|€43,000
|2-й раунд
|€29,500
|1-й раунд
|€21,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|€590,000
|Финалисты
|€295,000
|1/2 финала
|€148,000
|1/4 финала
|€80,000
|3-й раунд
|€43,000
|2-й раунд
|€27,500
|1-й раунд
|€17,500
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|€122,000
|Финалисты
|€61,000
|1/2 финала
|€31,000
|1/4 финала
|€17,500
|2-й раунд
|€10,000
|1-й раунд
|€5,000
Отметим, что в 2024 году призовой фонд турнира составлял €53,478 – на 5.21% меньше, чем в 2025. В этом сезоне изменения коснулись призовых только в одиночных разрядах.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.
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