Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-хавбек Динамо шокирован, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 03:11 |
208
0

Экс-хавбек Динамо шокирован, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Андрей Богдавнов вспомнил о Ярмоленко

23 мая 2025, 03:11 |
208
0
Экс-хавбек Динамо шокирован, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок «Динамо» Андрей Богданов рассказал, какого игрока должен был вызвать Сергей Ребров в сборную Украины на турнир в Канаде.

«Одной фамилии точно не хватает – это Ярмоленко. Это для меня удивление. Я не знаю, в какой форме сейчас Андрей, но он точно поможет сборной. Человек играет в Динамо на очень высоком уровне. Возможно, у него есть какие-то договоренности с Ребровым, чтобы больше отдохнуть после тяжелого сезона, ведь этот турнир не такой важный.

Ярмоленко приносит большую пользу, даже если играет 60-70 минут. У него очень большой опыт», – сказал Богданов.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).

По теме:
ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»
«Эти псевдопатриоты...» Алиев объяснил, почему публично общается на русском
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Андрей Ярмоленко Андрей Богданов Динамо Киев сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22 мая 2025, 07:46 1
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе

Олег Лужный, якобы, планирует вернуться к тренерской работе

Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22 мая 2025, 20:15 31
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы

Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»

Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Футбол | 22.05.2025, 09:11
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»
Футбол | 23.05.2025, 02:52
ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»
ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Бокс | 22.05.2025, 10:06
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 61
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем