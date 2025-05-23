Экс-хавбек Динамо шокирован, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Бывший игрок «Динамо» Андрей Богданов рассказал, какого игрока должен был вызвать Сергей Ребров в сборную Украины на турнир в Канаде.

«Одной фамилии точно не хватает – это Ярмоленко. Это для меня удивление. Я не знаю, в какой форме сейчас Андрей, но он точно поможет сборной. Человек играет в Динамо на очень высоком уровне. Возможно, у него есть какие-то договоренности с Ребровым, чтобы больше отдохнуть после тяжелого сезона, ведь этот турнир не такой важный.

Ярмоленко приносит большую пользу, даже если играет 60-70 минут. У него очень большой опыт», – сказал Богданов.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).