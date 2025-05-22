Сборная Германии обнародовала заявку на финал четырех Лиги наций
Юлиан Нагельсманн сформировал список из 26-ти футболистов
Сборная Германии по футболу определилась с заявкой на финал четырех Лиги наций.
Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман выбрал в список 26 футболистов.
Вне заявки оказался талант «Баварии» Джамал Мусиала, поскольку футболист получил от тренерского штаба дополнительный отдых.
Сборную Германии в полуфинале соревнования будет ждать Португалии. Матч состоится 4 июня в 22:00. В параллельном матче сойдутся команды Франции и Испании.
Состав сборной Германии на матчи Лиги наций:
Голкиперы: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
Защитники: Роберт Андрих, Джонатан Та (оба – «Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ян-Орель Биссек («Интер»), Йосуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт Франкфурт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»)
Полузащитники: Карим Адееми, Паскаль Гросс, Феликс Нмеча (все – «Боруссия» Дортмунд), Надием Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри, Александер Павлович, Лерой Сане, Леон Горецка (все – «Бавария»), Робин Госенс («Фиорентина»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде (оба – «Штутгарт»)
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