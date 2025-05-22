Сборная Германии обнародовала заявку на финал четырех Лиги наций

Сборная Германии по футболу определилась с заявкой на финал четырех Лиги наций.

Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсман выбрал в список 26 футболистов.

Вне заявки оказался талант «Баварии» Джамал Мусиала, поскольку футболист получил от тренерского штаба дополнительный отдых.

Сборную Германии в полуфинале соревнования будет ждать Португалии. Матч состоится 4 июня в 22:00. В параллельном матче сойдутся команды Франции и Испании.

Состав сборной Германии на матчи Лиги наций:

Голкиперы: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)

Защитники: Роберт Андрих, Джонатан Та (оба – «Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ян-Орель Биссек («Интер»), Йосуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт Франкфурт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»)

Полузащитники: Карим Адееми, Паскаль Гросс, Феликс Нмеча (все – «Боруссия» Дортмунд), Надием Амири («Майнц»), Том Бишоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри, Александер Павлович, Лерой Сане, Леон Горецка (все – «Бавария»), Робин Госенс («Фиорентина»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Дениз Ундав, Ник Вольтемаде (оба – «Штутгарт»)