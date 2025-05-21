Роналду присутствует? Сборная Португалии объявила заявку на Лигу наций

Сборная Португалии по футболу обнародовала список игроков на предстоящие матчи Лиги наций.

Главный тренер сборной Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов, среди которых присутствует легендарный Криштиану Роналду.

Португальская команда в полуфинале сыграет против сборной Германии. Если подопечные Мартинеса смогут обыграть соперника, то в финале Португалии будет ждать победитель пары Испания - Франция.

Матч между Португалией и Германией пройдет 4 июня. Начало в 22:00.

Состав сборной Португалии на матчи Лиги наций:

Голкиперы: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»)

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»)

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Родригу Мора («Порту»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)