Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду присутствует? Сборная Португалии объявила заявку на Лигу наций
Лига наций
21 мая 2025, 15:28 | Обновлено 21 мая 2025, 16:58
535
2

Роналду присутствует? Сборная Португалии объявила заявку на Лигу наций

Подопечные Роберто Мартинеса в полуфинале сыграют с Германией

21 мая 2025, 15:28 | Обновлено 21 мая 2025, 16:58
535
2
Роналду присутствует? Сборная Португалии объявила заявку на Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сборная Португалии по футболу обнародовала список игроков на предстоящие матчи Лиги наций.

Главный тренер сборной Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов, среди которых присутствует легендарный Криштиану Роналду.

Португальская команда в полуфинале сыграет против сборной Германии. Если подопечные Мартинеса смогут обыграть соперника, то в финале Португалии будет ждать победитель пары Испания - Франция.

Матч между Португалией и Германией пройдет 4 июня. Начало в 22:00.

Состав сборной Португалии на матчи Лиги наций:

Голкиперы: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»)

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»)

Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»)

Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Родригу Мора («Порту»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

По теме:
Стала известна заявка сборной Франции на финал четырех Лиги наций
Роналду получил шокирующее предложение. Его хочет клуб из Африки
Откажется от 200 млн евро? Роналду приостановил переговоры с Аль-Насром
Криштиану Роналду сборная Германии по футболу сборная Португалии по футболу заявка Роберто Мартинес Лига наций заявки на Лигу наций
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль намерен перехватить игрока у Баварии. Готовы отдать 150 млн евро
Футбол | 21 мая 2025, 15:37 0
Ливерпуль намерен перехватить игрока у Баварии. Готовы отдать 150 млн евро
Ливерпуль намерен перехватить игрока у Баварии. Готовы отдать 150 млн евро

Флориан Вирц покинет немецкий «Байер», сумма трансфера составит 150 млн евро

Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Бокс | 21 мая 2025, 02:31 0
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит

Энтони высказался о Диллиане Уайте

Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Бокс | 20.05.2025, 18:57
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Футбол | 21.05.2025, 12:01
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Вероятность очень высока. Реал достиг соглашения с 120-миллионым игроком
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Поки Роналду не оголосить про закінченні кар'єри, в збірну його викликатимуть. Бо в іншому разі тренера просто з'їдять
Ответить
0
Микола Унгурян
тобто Рон планує в свої 40 років і в Лізі націй зіграти за збірну, і за пару днів за Реал на клубному чемпіонаті світу? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 1
Хоккей
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
20.05.2025, 01:04 2
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем