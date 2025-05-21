Роналду присутствует? Сборная Португалии объявила заявку на Лигу наций
Подопечные Роберто Мартинеса в полуфинале сыграют с Германией
Сборная Португалии по футболу обнародовала список игроков на предстоящие матчи Лиги наций.
Главный тренер сборной Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов, среди которых присутствует легендарный Криштиану Роналду.
Португальская команда в полуфинале сыграет против сборной Германии. Если подопечные Мартинеса смогут обыграть соперника, то в финале Португалии будет ждать победитель пары Испания - Франция.
Матч между Португалией и Германией пройдет 4 июня. Начало в 22:00.
Состав сборной Португалии на матчи Лиги наций:
Голкиперы: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»)
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Ювентус»)
Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Милан»)
Нападающие: Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Родригу Мора («Порту»), Рафаэл Леау («Милан»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
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