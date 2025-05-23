Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»
Испания
23 мая 2025, 02:52 |
283
0

ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»

Артем видел, что из команды уходят лидеры

23 мая 2025, 02:52 |
283
0
ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик признался, почему решил покинуть «Жирону» прошлым летом.

«Я сам сделал выбор покинуть «Жирону» и не жалею об этом. Я видел, что происходит в Жироне. Мне говорили, чтобы я оставался, ведь Лига чемпионов и все такое, но из клуба ушло пять игроков.

Ушел Савио, Коуту, надо было мне делать выбор. Я видел, что после такого сезона мне надо делать сделать следующий шаг», – рассказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.

По теме:
Криштиану РОНАЛДУ: «Спасибо тебе за все. Для меня это было честью»
ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»
ВИДЕО. Завирусился ролик, как 15-летний Ямаль «разрывал» Ливерпуль U-19
Артем Довбик Рома Рим Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»
Футбол | 23 мая 2025, 04:08 0
РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»
РОНАЛДИНЬО: «Это просто поразительно, он выиграет несколько Золотых мячей»

Бразилец расхвалил Ламина Ямаля

Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Футбол | 22 мая 2025, 05:22 0
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?

21 мая шпоры одолели Манчестер Юнайтед в решающем поединке еврокубка со счетом 1:0

ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
Хоккей | 22.05.2025, 23:43
ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
ЧМ по хоккею. Невероятная Дания выбила Канаду в четвертьфинале
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Футбол | 22.05.2025, 09:11
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Война | 22.05.2025, 09:00
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем