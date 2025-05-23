ДОВБИК: «Я видел, что происходит в Жироне и из-за этого ушел из клуба»

Нападающий «Ромы» Артем Довбик признался, почему решил покинуть «Жирону» прошлым летом.

«Я сам сделал выбор покинуть «Жирону» и не жалею об этом. Я видел, что происходит в Жироне. Мне говорили, чтобы я оставался, ведь Лига чемпионов и все такое, но из клуба ушло пять игроков.

Ушел Савио, Коуту, надо было мне делать выбор. Я видел, что после такого сезона мне надо делать сделать следующий шаг», – рассказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.