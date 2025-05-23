«Вы же все это видите». Довбик назвал главную проблему в сборной Украины

Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, чего сейчас не хватает сборной Украины.

«Хотелось, чтобы команда играла в более атакующий футбол. Вы все это видите, у нас мало моментов, хотя все игроки в команде умеют играть в футбол.

Иногда нам не хватает агрессивности, контроля мяча. Мы довольно молодая команда и нам не хватает баланса», – сказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.