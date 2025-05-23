Сборная УКРАИНЫ23 мая 2025, 01:18 |
387
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«Вы же все это видите». Довбик назвал главную проблему в сборной Украины
Артем хотел бы, чтобы сборная играла в атакующий футбол
23 мая 2025, 01:18 |
387
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Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, чего сейчас не хватает сборной Украины.
«Хотелось, чтобы команда играла в более атакующий футбол. Вы все это видите, у нас мало моментов, хотя все игроки в команде умеют играть в футбол.
Иногда нам не хватает агрессивности, контроля мяча. Мы довольно молодая команда и нам не хватает баланса», – сказал Довбик.
Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.
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Комментарии 2
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Молода команда😜😜😜 27 років, це вже зрілий вік. І що, і хто заважає грати в атакувальний футбол???
забудье за гребанный контроль мяча! (хотя контроль это хорошо,но только когда он продвигает атаку,а не ссыклявые пасы назад) -и будут атаки и моменты
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