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  4. «Вы же все это видите». Довбик назвал главную проблему в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
23 мая 2025, 01:18 |
387
2

«Вы же все это видите». Довбик назвал главную проблему в сборной Украины

Артем хотел бы, чтобы сборная играла в атакующий футбол

23 мая 2025, 01:18 |
387
2
«Вы же все это видите». Довбик назвал главную проблему в сборной Украины
УАФ. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик рассказал, чего сейчас не хватает сборной Украины.

«Хотелось, чтобы команда играла в более атакующий футбол. Вы все это видите, у нас мало моментов, хотя все игроки в команде умеют играть в футбол.

Иногда нам не хватает агрессивности, контроля мяча. Мы довольно молодая команда и нам не хватает баланса», – сказал Довбик.

Ранее форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик сравнил Серию А с чемпионатом Испании, а также признался, почему сейчас ему труднее играть на футбольном поле.

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Артем Довбик Рома Рим сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Iigor6583
Молода команда😜😜😜 27 років, це вже зрілий вік. І що, і хто заважає грати в атакувальний футбол???
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-1
Sergei Aalst
забудье за гребанный контроль мяча! (хотя контроль это хорошо,но только когда он продвигает атаку,а не ссыклявые пасы назад) -и будут атаки и моменты
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-1
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