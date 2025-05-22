Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это все из-за Аморима». Фаны Ман Юнайтед – о поражении в финале ЛЕ
Лига Европы
22 мая 2025, 13:11 |
885
0

«Это все из-за Аморима». Фаны Ман Юнайтед – о поражении в финале ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» завершит сезон без трофеев

22 мая 2025, 13:11 |
885
0
«Это все из-за Аморима». Фаны Ман Юнайтед – о поражении в финале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В финале Лиги Европы, который состоялся в Бильбао, встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Победу в матче со счетом 1:0 одержал лондонский клуб.

Победа в Лиге Европы стала единственной возможностью для обеих команд спасти сезон. «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед» находятся внизу турнирной таблицы АПЛ. В результате «Тоттенхэм» вместе с трофеем получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» сменил тренера в середине сезона. Но Рубен Аморим не смог показать ожидаемый от него результат.

Фаны «Манчестер Юнайтед» разочарованы игрой команды и результатами сезона. А к ситуации в клубе относятся одновременно с оптимизмом и сарказмом.

Darshan Pathak: Сэр Алекс Фергюсон выиграл свой первый трофей в 4-м сезоне. Аморим провел только половину сезона и дошел до финала Европы. Ему нужно минимум 3 года, 4 млрд фунтов стерлингов трансферного бюджета, 5 трансферных окон и новый стадион, чтобы побороться за титул. Доверьтесь процессу.

Black Coffee: Я знаю, я знаю, что я/мы любим эту команду, и эта игра была просто удачной для Тоттенхэма, а Манчестер Юнайтед просто не повезло. Но... но мы не играли, чтобы забить! Представьте себе!! Постоянно играть мячом прямо в корпус соперника. Почему?!! Дело не только во владении, дело в победе в игре! Боже мой!! Это действительно очень грустно. Но знаете что? Это все еще United.

Crypto Devil: Это все из-за Рубена Аморима. Плохое решение по Маунту в старте. Эта схема так плоха и никогда не работала. Его замены опоздали. Он ничего не показал с тех пор как здесь, абсолютно ничего. Увольте его.

Abiodun A. Adeleke: Дайте Амориму еще 4 года в клубе. Он хорошо поработал для нас в этом сезоне. Я и мои друзья-фанаты «Манчестер Юнайтед» с ним. Мы тоже доверяем Онана! Привяжите его к еще одному 4-летнему контракту, прежде чем его украдет Реал Мадрид.

Albert Nat HYDE: Как долго мы будем продолжать плакать? Как долго ты будешь продолжать разбивать наши сердца. Как долго? Эта боль когда-нибудь закончится?

Big Wiz: Увольте Аморима сегодня! Худший тренер, который когда-либо нами руководил, и его сохранение в следующем сезоне ничего не изменит, а только отсрочит неизбежное.

𝔸b𝕒𝕫𝕫: Как вы дошли до финала?

Confused United: Смотреть на это и не увольнять тренера – это преступление.

Richie: Люк Шоу и Онана должны прекратить играть за «Манчестер Юнайтед».

Temi: Абсолютный позор. Проигрыш Тоттенхэму – это абсолютный позор.

По теме:
Празднику быть. Тоттенхэм составил маршрут парада после триумфа в ЛЕ
«Так невозможно выиграть трофей». Легендарный защитник раскритиковал МЮ
Онана в основе на финал – плохая примета. Камерунец снова стал вторым
Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим реакция болельщиков Андре Онана Люк Шоу Мэйсон Маунт
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22 мая 2025, 07:45 0
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Артем хочет получать доверие от нового тренера

«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине
Футбол | 22 мая 2025, 12:28 0
«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине
«Он это уже доказал». Известный испанский журналист высказался о Лунине

Хулио Мальдонадо назвал украинца достойным дублером Тибо Куртуа

Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Футбол | 22.05.2025, 11:47
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
Клуб УПЛ получил разрешение увеличить квоту болельщиков на несколько тысяч
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Футбол | 21.05.2025, 16:48
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
6 из 7 самых дорогих украинских футболистов летом могут сменить клуб
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22.05.2025, 08:55
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 1
Футбол
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
Бывший чемпион мира в супертяжах может возобновить карьеру ради Усика
20.05.2025, 11:05 2
Бокс
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 8
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем