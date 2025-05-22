«Это все из-за Аморима». Фаны Ман Юнайтед – о поражении в финале ЛЕ

В финале Лиги Европы, который состоялся в Бильбао, встретились «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Победу в матче со счетом 1:0 одержал лондонский клуб.

Победа в Лиге Европы стала единственной возможностью для обеих команд спасти сезон. «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед» находятся внизу турнирной таблицы АПЛ. В результате «Тоттенхэм» вместе с трофеем получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» сменил тренера в середине сезона. Но Рубен Аморим не смог показать ожидаемый от него результат.

Фаны «Манчестер Юнайтед» разочарованы игрой команды и результатами сезона. А к ситуации в клубе относятся одновременно с оптимизмом и сарказмом.

Darshan Pathak: Сэр Алекс Фергюсон выиграл свой первый трофей в 4-м сезоне. Аморим провел только половину сезона и дошел до финала Европы. Ему нужно минимум 3 года, 4 млрд фунтов стерлингов трансферного бюджета, 5 трансферных окон и новый стадион, чтобы побороться за титул. Доверьтесь процессу.

Black Coffee: Я знаю, я знаю, что я/мы любим эту команду, и эта игра была просто удачной для Тоттенхэма, а Манчестер Юнайтед просто не повезло. Но... но мы не играли, чтобы забить! Представьте себе!! Постоянно играть мячом прямо в корпус соперника. Почему?!! Дело не только во владении, дело в победе в игре! Боже мой!! Это действительно очень грустно. Но знаете что? Это все еще United.

Crypto Devil: Это все из-за Рубена Аморима. Плохое решение по Маунту в старте. Эта схема так плоха и никогда не работала. Его замены опоздали. Он ничего не показал с тех пор как здесь, абсолютно ничего. Увольте его.

Abiodun A. Adeleke: Дайте Амориму еще 4 года в клубе. Он хорошо поработал для нас в этом сезоне. Я и мои друзья-фанаты «Манчестер Юнайтед» с ним. Мы тоже доверяем Онана! Привяжите его к еще одному 4-летнему контракту, прежде чем его украдет Реал Мадрид.

Albert Nat HYDE: Как долго мы будем продолжать плакать? Как долго ты будешь продолжать разбивать наши сердца. Как долго? Эта боль когда-нибудь закончится?

Big Wiz: Увольте Аморима сегодня! Худший тренер, который когда-либо нами руководил, и его сохранение в следующем сезоне ничего не изменит, а только отсрочит неизбежное.

𝔸b𝕒𝕫𝕫: Как вы дошли до финала?

Confused United: Смотреть на это и не увольнять тренера – это преступление.

Richie: Люк Шоу и Онана должны прекратить играть за «Манчестер Юнайтед».

Temi: Абсолютный позор. Проигрыш Тоттенхэму – это абсолютный позор.