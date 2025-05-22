Линас КЛИМАВИЧЮС: «Период в Украине стал для меня школой жизни»

Сезон-2007/2008 днепровские болельщики футбола до сих пор вспоминают с определенной грустью. Зимнее чемпионство их любимого «Днепра» превратилось в надоевшее 4-е место по итогам чемпионата. Многие специалисты называют одной из главных причин этого неудачную трансферную политику «днепрян» в то межсезонье. Одним из «входных» трансферов той зимы стало приобретение молодого литовского игрока Линаса Климавичюса, с которым был заключен контракт на 4 года.

Карьера Климавичюса в Украине откровенно не задалась, лишь один матч в составах «Днепра» и «Кривбасса», куда впоследствии его отправили в аренду. А завершилось все травмой, из-за которой Линас провел полтора года без футбола.

Ныне 36-летний Климавичюс, еще продолжающий футбольную карьеру в родном городе, эксклюзивно для сайта Sport.ua вспомнил свой украинский период карьеры и вызовы, с которыми он столкнулся.

– Расскажите о вашей карьере до перехода в «Днепр».

– Я начал карьеру в своем родном городе Паневежис в клубе «Экранас». С детства мечтал играть за эту команду, и мечта осуществилась: дебютировал в 17 лет.

Когда мне исполнилось 18, мы не смогли договориться с «Экранасом» о продлении контракта, и я перешел в другой литовский клуб – «Судува». Таким образом, полсезона я провел в «Экранасе», а вторую половину – в «Судуве». После сезона в Высшей лиге зимой перешел в «Днепр».

– Вы стали первым литовским легионером в истории «Днепра». Какие были ощущения при заключении контракта?

– Чувства были замечательные! Я очень хотел этого перехода. Сначала приехал на просмотр, все сложилось удачно, меня подписали, и я был очень рад.

– Что вы знали о «Днепре» до перехода?

– Узнав о возможности перехода, начал интересоваться клубом. Знал, что это один из сильнейших украинских клубов с хорошими традициями. На тот момент «Днепр» возглавлял турнирную таблицу (сезон под руководством Протасова, который «Днепр» в итоге завершил на 4-м месте. – Прим. И. Л.). Это был лучший клуб в Украине.

– Вы упоминали, что не знаете, как попали в поле зрения «Днепра». Можете рассказать, как состоялся переход?

– Мой переход организовывал Анатолий Сычев, один из самых известных агентов того времени, который работал в странах Балтии. Он предложил мне вариант с Украиной, и мы решили поехать на просмотр.

– Были ли другие варианты, кроме Украины?

– Зимой, когда переходил в «Днепр», других предложений не было. Хотел закрепиться в команде. Летом, когда был без клуба, поступало несколько вариантов, но решил остаться в Литве, чтобы впоследствии найти более интересный клуб.

– Какие это были клубы?

– Насколько помню, тем летом мной интересовалась итальянская «Брешия», где играл хороший литовский футболист Марюс Станкявичюс (также воспитанник «Экранаса». – Прим. И. Л.). Был на просмотре в этом клубе. Также ездил в ФК «москва», который тренировал слуцкий, а капитаном был семак. Не получилось закрепиться в этих клубах. Еще один из топовых литовских клубов предлагал контракт, но в итоге оказался в «Днепре».

– Как проходила ваша адаптация в Украине: на поле и вне его?

– Было сложно. Я не знал русского языка, постепенно учился. Необходимо было полгода, чтобы начать понимать язык и понемногу разговаривать. Друзья из команды помогли с адаптацией. После полугодовой адаптации стало легче, исчез языковой барьер. Период в Украине стал для меня своеобразной «школой жизни» как на футбольном поле, так и вне его. Остались только хорошие воспоминания.

– С кем вы больше всего общались и дружили?

– Самая большая благодарность – Евгению Шахову, который был моим соседом в домике на базе в Приднепровске. Мы жили вместе, проводили много времени. Благодарен ему за все и всегда буду помнить, как он помогал мне с языковой адаптацией. Он сделал все, чтобы я почувствовал себя своим в «Днепре». В дубле также вспоминаются Максим Зайнчковский, Ризван Аблитаров, Артур Карноза, Виталий Каверин и, конечно, Евгений Коноплянка. С ними проводил больше времени.

– Что помните о совсем юном Евгении Коноплянке? Насколько он выделялся?

– Хорошо помню Коноплянку. Мы почти одновременно попали в первую команду «Днепра», нас обоих отправили на тренировку с основой. Для меня это был большой стресс, я не знал, что будет и получится ли у меня.

О «Конопе» могу сказать, что он сильно выделялся своей техникой. Было еще несколько ребят такого же уровня. Жене дали шансы, и он очень хорошо их использовал. Евгений очень быстро адаптировался на новом для себя уровне. Все молодые игроки смотрели на него и немного завидовали, как у него все легко получается. Далее он шел по карьере только вверх.

– Вы говорили, что еще несколько парней выделялись техникой наравне с Коноплянкой. О ком идет речь?

– Могу смело отметить Артура Карнозу, Виталия Каверина и Женю Шахова. Два лучших для меня – это Карноза и Коноплянка.

Артур был очень нетипичным игроком, учитывая его рост, у него был просто бешеный удар! Когда играли за дубль, он забил несколько таких голов, что можно было сразу снимать на видео и отправлять на премию Пушкаша. Удивительно, что у него не сложилась лучшая карьера, учитывая, как он выделялся. Его игра в то время – это просто космос!

Getty Images/Global Images Ukraine. Линас Климавичюс (справа) в поединке против сборной Италии

– Как вы оцениваете уровень украинского чемпионата того периода по сравнению с литовским?

– В Литве хороший уровень, но, конечно, украинская лига на голову выше.

– Что можете сказать о тренере дубля Владимире Горилом?

– Хорошо помню этого человека, потому что он стал моим первым тренером в «Днепре». Во время просмотра я тренировался и играл матчи под его руководством. Очень хорошие воспоминания о нем, очень благодарен ему за все, могу отметить только позитив. Что касается тренировочного процесса, то у каждого тренера он особенный, есть свои нюансы, свои требования. Ничего особенного выделить не могу.

– Один из легионеров «Днепра» того периода – бразилец Давидсон – в интервью нашему сайту рассказывал, что на него давил спортивный директор клуба Андрей Стеценко. Было ли у вас что-то подобное?

– Андрей Стеценко был жестким и откровенным. Если кто-то ему не нравился, он сразу вызывал всех, и всем все становилось понятно. С ним лучше не делать глупостей, чтобы не возникало проблем. Однако если футболист профессионально выполнял свои обязанности, то отношение к нему было соответствующее.

Относительно давления на Давидсона не могу сказать, у каждого – своя история. Возможно, он так вспоминает Стеценко. Для меня Стеценко был спортивным директором в клубе, который тогда показывал высокий уровень, и это тоже его заслуга как специалиста.

– Какие воспоминания остались у вас о дебютном матче за «Днепр» против донецкого «Металлурга» в октябре 2008 года?

– Я очень долго ждал этого матча. Всегда буду вспоминать его. Хотел, чтобы это был не последний, а первый матч из многих. Однако так сложилось, что это был единственный матч за первую команду. Тепло вспоминаю тот день. Я сделал все возможное, чтобы попасть на поле. Хороший матч, замечательный стадион – все было на высшем уровне.

– Общались ли вы с главными тренерами «Днепра» того времени – Олегом Протасовым и Владимиром Бессоновым? Они объясняли, почему вы не играете?

– Больше общался с Бессоновым, потому что он больше доверял молодежи. С ним было больше разговоров и контактов. Протасова я застал лишь полгода, тогда почти не взаимодействовал с первой командой.

Не нужно было много объяснять, почему я не играю: в команде была большая конкуренция. Я сам понимал, что нужно еще пройти определенный путь, чтобы попасть в состав. Я знал свое место: если не играл, значит, был не готов. Когда был готов, получил свой шанс, но не смог им воспользоваться. Конкуренция была большой, как в любой сильной команде. Другие игроки просто были сильнее меня.

– О Бессонове часто говорят как об авторитарном тренере с устаревшими методами. Что вы о нем можете сказать?

– Владимир Бессонов – легенда. В игре он очень любил забегания за спину защитника и прострелы в штрафную. Он постоянно подчеркивал этот элемент. Это то, что точно запомнилось.

– Расскажите об аренде в «Кривбасс». Почему вы там не сыграли ни одного матча?

– Моя история в «Кривбассе» была короткой. Я согласился на аренду, потому что многие игроки не выдерживали конкуренции и переходили в «Кривбасс» или «Арсенал». Мне предложили вариант с Кривым Рогом, но я очень быстро получил травму – еще до старта сезона. Из-за этого ни одного матча не сыграл.

– Как было принято решение покинуть команду? Контракт разорвали досрочно?

– Контракт был заключен на четыре года, но мы его не разрывали досрочно. У меня была травма, и в последний год контракта нужно было делать еще одну операцию. Реабилитацию я проходил дома в Литве около полугода, а после этого контракт просто завершился. О продлении речь уже не шла.

– Поддерживал ли клуб с вами связь во время травмы? Платили ли зарплату?

– Проблем не было. Это был сложный период, я был травмирован полтора года. Клуб вел себя профессионально: задержек с зарплатой не было, все выплатили до копейки. Я очень благодарен за такое отношение.

– Если взглянуть с перспективы времени: чего вам не хватило, чтобы закрепиться в Украине?

– Думаю, больше всего помешала травма, когда я пропустил полтора года. Если бы не она, все могло бы сложиться иначе. Других причин сразу и не припомню.

– Вам – 36, но вы продолжаете играть. До какого возраста планируете выступать?

– Продолжаю играть в родном городе, но сейчас также переживаю тяжелый период: снова травмирован. Пока что непонятно, получится ли вернуться. Решается вопрос о возможной операции. У меня нет четкого понимания будущего: реабилитация продолжается, и будет видно, смогу ли я вернуться. Если нет, то 36 станет возрастом завершения моей профессиональной карьеры. Посмотрим.

– Можете поделиться историей из украинского периода карьеры? Возможно, смешной или наоборот.

– Хорошо помню первый день. Приехал в Украину, заселился на базу в Приднепровске. За несколько часов до тренировки ко мне пришел массажист, сказал, во сколько часов выезд на автобусе. Я почти не знал языка: только «привет» и «до свидания». С цифрами тоже путался. Он сказал, что выезд в 16:15, а я услышал «пятьдесят» вместо «пятнадцать». Сижу спокойно в комнате, и тут снова приходит массажист, говорит, что все меня ждут. Я – в панике, быстро одеваюсь, беру вещи, бегу к автобусу. Тренер дубля Владимир Горилый смотрит на меня осуждающе. Думаю: «Прекрасно начался мой просмотр». Все игроки тоже смотрят на меня: «Что это за «глупый» приехал»? А это был мой первый рабочий день. Думал, что будет очень тяжело после этого, но все обошлось.

– Не удивило вас, что организационными вопросами занимался массажист?

– Нет, бывает, что разные работники клуба помогают с бытовыми вопросами. Для молодого игрока это было нормально. Я сам должен был понимать цифры и что говорит любой член команды.

– Если хотите добавить что-то для украинских болельщиков – пожалуйста.

– Спасибо за это интервью! Всегда буду вспоминать Днепр, хотел бы еще раз побывать в этом городе. Желаю успеха вам и вашей стране. Литва всегда будет благодарна за вашу (и нашу) защиту. Мы будем помогать до конца. Слежу за новостями, подписан на вашего журналиста Дмитрия Гордона, слушаю его, чтобы знать все события. Дай Бог, чтобы в Украине как можно быстрее наступил мир. Слава Украине!

Игорь ЛЫСЕНКО