«Мы никогда этого не забудем». Фаны – о победе Тоттенхэма в финале ЛЕ

В финале Лиги Европы встретились два английских клуба. «Тоттенхэм» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем трофея.

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» провалили сезон в АПЛ. И победа в Лиге Европы стала единственной возможностью исправить ситуацию.

С задачей лучше справился «Тоттенхэм». Бреннан Джонсон забил победный мяч на 42-й минуте.

«Тоттенхэм» выиграл первый трофей с 2008 года. А предыдущая победа «шпор» в евротурнире была зафиксирована еще в 1984-м. Тогда команда выиграла Кубок УЕФА.

Болельщики «Тоттенхема» в восторге от победы команды. И вспоминают слова главного тренера Ангелоса Постекоглу, который заявлял, что выигрывает трофей на второй сезон пребывания в клубе.

BABS: Теперь я ему верю.

Daniel Regha: Не лучшее выступление «Тоттенхэма», но большие поздравления команде; выйдем на новый уровень в следующем сезоне.

John Hough: 4 мая 2025 г.: Гарри Кейн выигрывает трофей. 21 мая 2025 г.: «Шпоры» выигрывают трофей.

James Prisk: Но будет ли Биг Анж там в следующем сезоне?

شخص: Сезон птиц.

3llawii: Мы никогда этого не забудем.

Pat: Анж уже сделал больше, чем Артета.

Carson: Из всех тренеров, Реднапп, Почеттино, Моуринью, Нуно и Конте, именно австралиец, о котором никто не слышал, выиграл неуловимый трофей для «Шпор», честно говоря. Он сказал это в сентябре, он всегда выигрывает в свой второй сезон.

Majed: Тоттенхэм выигрывает трофей в том же году, когда Кейн выигрывает свой первый. Такого не придумаешь.

Farid Khan: «Шпоры» обеспечили себе Лигу чемпионов раньше «Манчестер Сити». Давайте это осознаем!