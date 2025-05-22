«Мы никогда этого не забудем». Фаны – о победе Тоттенхэма в финале ЛЕ
«Тоттенхем» выиграл европейский трофей впервые с 1984 года
В финале Лиги Европы встретились два английских клуба. «Тоттенхэм» со счетом 1:0 обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем трофея.
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» провалили сезон в АПЛ. И победа в Лиге Европы стала единственной возможностью исправить ситуацию.
С задачей лучше справился «Тоттенхэм». Бреннан Джонсон забил победный мяч на 42-й минуте.
«Тоттенхэм» выиграл первый трофей с 2008 года. А предыдущая победа «шпор» в евротурнире была зафиксирована еще в 1984-м. Тогда команда выиграла Кубок УЕФА.
Болельщики «Тоттенхема» в восторге от победы команды. И вспоминают слова главного тренера Ангелоса Постекоглу, который заявлял, что выигрывает трофей на второй сезон пребывания в клубе.
BABS: Теперь я ему верю.
Daniel Regha: Не лучшее выступление «Тоттенхэма», но большие поздравления команде; выйдем на новый уровень в следующем сезоне.
John Hough: 4 мая 2025 г.: Гарри Кейн выигрывает трофей. 21 мая 2025 г.: «Шпоры» выигрывают трофей.
James Prisk: Но будет ли Биг Анж там в следующем сезоне?
شخص: Сезон птиц.
3llawii: Мы никогда этого не забудем.
Pat: Анж уже сделал больше, чем Артета.
Carson: Из всех тренеров, Реднапп, Почеттино, Моуринью, Нуно и Конте, именно австралиец, о котором никто не слышал, выиграл неуловимый трофей для «Шпор», честно говоря. Он сказал это в сентябре, он всегда выигрывает в свой второй сезон.
Majed: Тоттенхэм выигрывает трофей в том же году, когда Кейн выигрывает свой первый. Такого не придумаешь.
Farid Khan: «Шпоры» обеспечили себе Лигу чемпионов раньше «Манчестер Сити». Давайте это осознаем!
WE'VE DONE IT!!!!! 🏆 pic.twitter.com/KlY452sl3I— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2025
EUROPA LEAGUE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/PQXyRSBvfb— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2025
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