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Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 18:13 | Обновлено 22 мая 2025, 18:19
1086
1

«Это феномен». Селезнев назвал лучшего коуча УПЛ

Евгений расхвалил Руслана Ротаня

22 мая 2025, 18:13 | Обновлено 22 мая 2025, 18:19
1086
1
«Это феномен». Селезнев назвал лучшего коуча УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев назвал тренера Украинской Премьер-лиги, которого ждет большое будущее. Евгений расхвалил Руслана Ротаня, ныне возглавляющего Александрию.

– Сила Днепра была в коллективе?

– Именно так. В том числе с тренерами. Потому что не каждый тренер захочет давать свои деньги в качестве премий, а Мирон Богданович это делал. Мы бы играли и без этого, но он показал, насколько уважает и ценит труд людей. Эмоции, которые мы получили в том сезоне – на всю жизнь. И сколько до сих пор вижу людей из разных уголков Украины – все благодарны за тот сезон.

– Лидером этого коллектива был Руслан Ротань?

– И он, и вся команда в целом была лидером. Кукушка, Коноплянка, Лаштувка, многие другие – был очень мощный и надежный скелет. А Ротань для меня – это близкий друг, кум, отличный человек. Лично для меня он имел, имеет и будет иметь огромное значение. В футбольном плане – капитан и лидер команды. Сейчас он феноменальный тренер, и я уверен, что у него будет большое будущее, заявил Селезнев.

На коуча в Украине большой спрос. Была информация об интересе к Руслану Ротаню со стороны донецкого «Шахтера», житомирского «Полесья» и харьковского «Металлиста 1925».

В нынешнем сезоне Руслан Ротань привел Александрию в историческое серебро Украинской Премьер-лиги. Подопечные Ротаня набрали 66 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

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Руслан Ротань Евгений Селезнев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Але цей успіх був би неможливим в тому числі без гравців з краю териконів🌋 Тож мають дякувати ⚒️Донбасу, що народив Філіппова, Кравченко, Ващенка, Кулакова і Мишньова! 😊
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