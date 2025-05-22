Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Ангелоса Постекоглу одолели соперника с минимальным счетом 1:0. Фанаты «красных дьяволов» нашли главного виновника болезненного поражения – им стал полузащитник Мейсон Маунт.

26-летний футболист вышел в стартовом составе, но не сделал ни единого удара в сторону ворот соперника за 71 минуту. Кроме того, Маунт ни сделал ни одной ключевой передачи в атаке и совершил всего одну удачную попытку дриблинга.

Кроме того, издание Mirror сообщило о конфликте внутри «Манчестер Юнайтед» из-за выбора главного тренера Рубена Аморима. Сообщается, что аргентинский нападающий Алехандро Гарначо был уверен, что выйдет в атаке и был разъярен, когда узнал, что вместо него сыграет Маунт.

В итоге Гарначо вышел на поле на 71-й минуте вместо Мейсона, но не сумел исправить ситуацию. Пресса сообщила, что конфликт между аргентинцем и португальским наставником пока не удалось погасить.