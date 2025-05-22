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  4. Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Лига Европы
22 мая 2025, 11:09 |
735
1

Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы

Мейсон Маунт провалил игру в атаке и не сумел нанести ни единого удара по воротах соперника

22 мая 2025, 11:09 |
735
1
Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Маунт

21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Ангелоса Постекоглу одолели соперника с минимальным счетом 1:0. Фанаты «красных дьяволов» нашли главного виновника болезненного поражения – им стал полузащитник Мейсон Маунт.

26-летний футболист вышел в стартовом составе, но не сделал ни единого удара в сторону ворот соперника за 71 минуту. Кроме того, Маунт ни сделал ни одной ключевой передачи в атаке и совершил всего одну удачную попытку дриблинга.

Кроме того, издание Mirror сообщило о конфликте внутри «Манчестер Юнайтед» из-за выбора главного тренера Рубена Аморима. Сообщается, что аргентинский нападающий Алехандро Гарначо был уверен, что выйдет в атаке и был разъярен, когда узнал, что вместо него сыграет Маунт.

В итоге Гарначо вышел на поле на 71-й минуте вместо Мейсона, но не сумел исправить ситуацию. Пресса сообщила, что конфликт между аргентинцем и португальским наставником пока не удалось погасить.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Ангелос Постекоглу Мэйсон Маунт Алехандро Гарначо
Николай Титюк Источник: SofaScore
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