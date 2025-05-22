Назван худший футболист МЮ, из-за которого клуб проиграл финал Лиги Европы
Мейсон Маунт провалил игру в атаке и не сумел нанести ни единого удара по воротах соперника
21 мая состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились две английские команды – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
Подопечные Ангелоса Постекоглу одолели соперника с минимальным счетом 1:0. Фанаты «красных дьяволов» нашли главного виновника болезненного поражения – им стал полузащитник Мейсон Маунт.
26-летний футболист вышел в стартовом составе, но не сделал ни единого удара в сторону ворот соперника за 71 минуту. Кроме того, Маунт ни сделал ни одной ключевой передачи в атаке и совершил всего одну удачную попытку дриблинга.
Кроме того, издание Mirror сообщило о конфликте внутри «Манчестер Юнайтед» из-за выбора главного тренера Рубена Аморима. Сообщается, что аргентинский нападающий Алехандро Гарначо был уверен, что выйдет в атаке и был разъярен, когда узнал, что вместо него сыграет Маунт.
В итоге Гарначо вышел на поле на 71-й минуте вместо Мейсона, но не сумел исправить ситуацию. Пресса сообщила, что конфликт между аргентинцем и португальским наставником пока не удалось погасить.
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