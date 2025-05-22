«Дадим бой». Коуч Руха пригрозил Шахтеру перед матчем УПЛ

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 30-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Мы недовольны результатом игры с «Левым Берегом». Команда совершенно не выполнила установку в первом тайме – то, над чем мы работали всю предыдущую неделю. Во втором тайме «Рух» имел преимущество, но не смог им воспользоваться – нам не удалось забить гол.

Впереди у нас интересный поединок с «Шахтером» – один из грандов украинского футбола. На этот матч команду не нужно дополнительно настраивать – ребята будут мотивированы показать себя на уровне такого соперника и играть в качественный футбол.

Тренерский штаб лишь отмечает, что нужно самоотверженно играть в каждом матче, независимо от того, выполнены задачи или нет. «Рух» настроен дать бой дончанам.

Итоги сезона будем делать после последнего матча. Сейчас только могу сказать, что эта кампания была не совсем однозначна. И это не только из-за перестройки команды в середине сезона, но и из-за того, что «Рух» демонстрировал разную игру.

Были качественные матчи, но хватало и неудачных игр, особенно на старте этой весной, когда нас покинул ряд ключевых игроков и мы наигрывали новый состав – потребовалось время на перестройку. Чтобы ребята, которые имели меньше игровой практики, стали получать необходимый опыт.

В общем, мы провели не лучший второй круг, но под конец чемпионата стали регулярно набирать очки. Так что повторюсь, что ощущения неоднозначны, но неудачным этот сезон для «Руха» не был», – сказал Пономарев.

Матч Рух – Шахтер запланирован на субботу, 24 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.