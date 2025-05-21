Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 20:59 | Обновлено 21 мая 2025, 21:05
271
0

ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы

Болельщики в ожидании нового комплекта

21 мая 2025, 20:59 | Обновлено 21 мая 2025, 21:05
271
0
ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» на официальной странице в Telegram опубликовал видео-материал посвященный будущей форме на сезон 2025/26, которой разработал известный бренд Puma.

«Горняки» заинтриговали фанатов, назвав дату представления нового комплекта формы.

Согласно информации, новый игровой комплект «Шахтера» будет представлен 23 мая.

«Готов проснуться? Энергия – в тебе. Это зарождение нового.

Наступает твой момент! 23.05.2025», – написала пресс-служба «Шахтера».

ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы

По теме:
Неожиданный вариант. Металлист 1925 хочет тренера одной из сборных Украины
Переговоры застыли. Экс-игрок Шахтера может покинуть Серию А
Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Шахтер Донецк видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига игровая форма презентация
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21 мая 2025, 04:41 1
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге

Алексей Гусев покидает харьковский Металлист 1925, не проведя ни матча

ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
Футбол | 21 мая 2025, 20:15 1
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей
ВИДЕО. Назван лучший игрок Бундеслиги. Он выиграл свой первый трофей

Кейна признали лучшим игроком сезона после невероятного чемпионата

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Футбол | 21.05.2025, 08:55
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
Футбол | 21.05.2025, 15:53
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
«Хуже Пушича не будет». Фаны – о возможном контракте Турана с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
Динамо приняло решение по Караваеву после незабитого пенальти Шахтеру
20.05.2025, 14:33 15
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 43
Хоккей
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем