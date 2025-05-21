ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы
Болельщики в ожидании нового комплекта
Донецкий «Шахтер» на официальной странице в Telegram опубликовал видео-материал посвященный будущей форме на сезон 2025/26, которой разработал известный бренд Puma.
«Горняки» заинтриговали фанатов, назвав дату представления нового комплекта формы.
Согласно информации, новый игровой комплект «Шахтера» будет представлен 23 мая.
«Готов проснуться? Энергия – в тебе. Это зарождение нового.
Наступает твой момент! 23.05.2025», – написала пресс-служба «Шахтера».
ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гусев покидает харьковский Металлист 1925, не проведя ни матча
Кейна признали лучшим игроком сезона после невероятного чемпионата