Донецкий «Шахтер» на официальной странице в Telegram опубликовал видео-материал посвященный будущей форме на сезон 2025/26, которой разработал известный бренд Puma.

«Горняки» заинтриговали фанатов, назвав дату представления нового комплекта формы.

Согласно информации, новый игровой комплект «Шахтера» будет представлен 23 мая.

«Готов проснуться? Энергия – в тебе. Это зарождение нового.

Наступает твой момент! 23.05.2025», – написала пресс-служба «Шахтера».

ВИДЕО. Заинтриговали фанатов. Шахтер назвал дату представления новой формы