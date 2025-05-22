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  4. Евгений Селезнев: «Мы были врагами. Был шок, мне было тяжелее всего»
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 12:36 |
517
0

Евгений Селезнев: «Мы были врагами. Был шок, мне было тяжелее всего»

Форвард вспомнил, как в «Днепр» пришел Мирон Маркевич

22 мая 2025, 12:36 |
517
0
Евгений Селезнев: «Мы были врагами. Был шок, мне было тяжелее всего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Селезнев

Бывший нападающий днепропетровского Днепра Евгений Селезнев вспомнил период, когда команду возглавил украинский специалист Мирон Маркевич, много лет работавший в харьковском Металлисте.

– Вас, игроков, удивил выбор тренером именно Маркевича?

– Днепр и Металлист всегда были врагами, а здесь берут тренера именно оттуда. Для нас это был, скажем так, легкий шок. Но мы нашли общий язык. Возможно, мне лично было труднее всех, потому что я раскачивался где-то полгода. А потом у нас с Мироном Богдановичем сложились очень хорошие отношения, все стало верно.

– С чем были связаны личные сложности?

– У меня вообще исчезло желание играть, я очень переживал из-за ситуации в стране. За счет любви к футболу вырулил. И тогда я некоторое время работал с психологом, – сказал Евгений.

Мирон Маркевич возглавлял Днепр в период с 2014 по 2016 годы. Под его руководством днепропетровский клуб доходил до финала Лиги Европы, где минимально уступил испанской «Севильи» (3:2). В период с 2005 по 2014 год Маркевич работал с Металлистом.

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Евгений Селезнев Мирон Маркевич Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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