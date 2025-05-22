Евгений Селезнев: «Я ничего не прощал. Мне даже документ дали»

Украинский футболист Евгений Селезнев рассказал о своих рабочих отношениях с бывшим президентом ФК Днепр Игорем Коломойским, заявил, что ему так и не выплатили долги.

– На Википедии написано, что вы простили Днепру больше миллиона евро за то, чтобы уйти бесплатно.

– Я ничего не прощал – мне просто не выплатили эти деньги. Дали документ даже с суммой долга – он до сих пор у меня есть.

– Вы были одним из немногих игроков, которые могли напрямую позвонить по телефону Игорю Коломойскому. Часто разговаривали с ним?

– Не скажу, что слишком часто это случалось, но разговаривали. Были разные темы: о футболе, о команде, о зарплате, – сказал Евгений.

Селезнев играл за Днепр с 2009 по 2011 и с 2012 по 2015 годы. В его активе 88 голов и 22 результативных передачи в 192 матчах.