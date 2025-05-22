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  4. Евгений Селезнев: «Я ничего не прощал. Мне даже документ дали»
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 10:27 |
1390
0

Евгений Селезнев: «Я ничего не прощал. Мне даже документ дали»

Форвард рассказал о финансах, которые не смог получить в «Днепре»

22 мая 2025, 10:27 |
1390
0
Евгений Селезнев: «Я ничего не прощал. Мне даже документ дали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Селезнев

Украинский футболист Евгений Селезнев рассказал о своих рабочих отношениях с бывшим президентом ФК Днепр Игорем Коломойским, заявил, что ему так и не выплатили долги.

– На Википедии написано, что вы простили Днепру больше миллиона евро за то, чтобы уйти бесплатно.

– Я ничего не прощал – мне просто не выплатили эти деньги. Дали документ даже с суммой долга – он до сих пор у меня есть.

– Вы были одним из немногих игроков, которые могли напрямую позвонить по телефону Игорю Коломойскому. Часто разговаривали с ним?

– Не скажу, что слишком часто это случалось, но разговаривали. Были разные темы: о футболе, о команде, о зарплате, – сказал Евгений.

Селезнев играл за Днепр с 2009 по 2011 и с 2012 по 2015 годы. В его активе 88 голов и 22 результативных передачи в 192 матчах.

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Евгений Селезнев Игорь Коломойский Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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