Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Экс-игрок «Днепра» выделил тренерский дуэт в «Александрии»
Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучший тренерский дуэт в Украинской премьер-лиге. Селезнев выделил наставника «Александрии» Руслана Ротаня и его помощника Сергея Кравченко.
«Самый крутой тандем тренеров», – написал Селезнев в социальных сетях.
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о своем будущем – специалист рассказал, что решение о следующем сезоне будет принимать только после завершения чемпионата Украины.
ФОТО. Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
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