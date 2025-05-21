Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучший тренерский дуэт в Украинской премьер-лиге. Селезнев выделил наставника «Александрии» Руслана Ротаня и его помощника Сергея Кравченко.

«Самый крутой тандем тренеров», – написал Селезнев в социальных сетях.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о своем будущем – специалист рассказал, что решение о следующем сезоне будет принимать только после завершения чемпионата Украины.

ФОТО. Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо