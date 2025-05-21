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  4. Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 20:34 |
1160
1

Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо

Экс-игрок «Днепра» выделил тренерский дуэт в «Александрии»

21 мая 2025, 20:34 |
1160
1
Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо
УАФ. Евгений Селезнев

Бывший игрок «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучший тренерский дуэт в Украинской премьер-лиге. Селезнев выделил наставника «Александрии» Руслана Ротаня и его помощника Сергея Кравченко.

«Самый крутой тандем тренеров», – написал Селезнев в социальных сетях.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о своем будущем – специалист рассказал, что решение о следующем сезоне будет принимать только после завершения чемпионата Украины.

ФОТО. Селезнев назвал лучший дуэт тренеров в УПЛ. Без наставника Динамо

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Евгений Селезнев Александр Шовковский Сергей Кравченко Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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Gargantua81
многие говорят о большом вкладе Кравченко в успех Александрии, и высоко оценивают его как тактика
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