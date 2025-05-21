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  4. Руслан РОТАНЬ: «На данный момент у меня нет контракта с Александрией»
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 12:29 |
1106
1

Руслан РОТАНЬ: «На данный момент у меня нет контракта с Александрией»

Известный украинский специалист прокомментировал слухи о своем будущем

21 мая 2025, 12:29 |
1106
1
Руслан РОТАНЬ: «На данный момент у меня нет контракта с Александрией»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал слухи о своем будущем – специалист рассказал, что решение о следующем сезоне будет принимать только после завершения чемпионата Украины:

«Сейчас я не могу ничего рассказать, потому что у нас есть чемпионат, который нужно доиграть. На данный момент у меня нет контракта с «Александрией» – то есть он истекает в ближайшее время после матчей Премьер-лиги.

Все переговоры будут после чемпионата. Я выслушаю все предложения от клубов, у которых будет такое желание, и тогда буду принимать решения. Однако сейчас нет никакой информации. Предложения есть, их много. Есть и из Украины, и от клубов, выступающих в Европе. Сейчас мне интересно продолжить карьеру в Украине», – рассказал Ротань.

В текущем сезоне «Александрия» набрала 66 баллов и досрочно завоевала серебряные награды элитного дивизиона чемпионата Украины. В последнем туре подопечные Ротаня сыграют против одесского «Черноморца» 24 мая, однако этот матч особого турнирного значения для «горожан» не имеет.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: YouTube
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Gargantua81
на данный момент контракта нет, вернее на данный момент он есть
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