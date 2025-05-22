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Англия
22 мая 2025, 09:29 | Обновлено 22 мая 2025, 09:55
454
0

Украинский форвард может провести сезон 2025/26 в английском Чемпионшипе

Николай Кухаревич имеет несколько вариантов для продолжения карьеры

22 мая 2025, 09:29 | Обновлено 22 мая 2025, 09:55
454
0
Украинский форвард может провести сезон 2025/26 в английском Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич может провести следующий сезон в английском Чемпионшипе. На данный момент 23-летний футболист играет на правах аренды в шотландском «Хиберниане», однако его контракт принадлежит «Суонси», который выступает во втором по силе дивизионе Англии.

– Ваша аренда в «Хиберниане» истекает 31 мая. Хотите ли вы остаться в шотландской команде?

– Я бы рассмотрел эту возможность, если она случится, ведь я полностью адаптирован к команде и, конечно, есть большое желание почувствовать вкус еврокубков вместе с клубом и фанатами, от которых я постоянно испытывал безумную поддержку.

Однако, у меня есть действующий контракт с «Суонси», поэтому я с удовольствием готов провести следующий сезон там. Учитывая это, сейчас по плану отдых, а после возвращения в рабочий режим и сборам время покажет, где я окажусь, – рассказал Кухаревич.

В нынешнем сезоне Кухаревич провел 28 матчей в составе «Хиберниана», в которых забил семь голов. Шотландский клуб занял третье место в чемпионате и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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