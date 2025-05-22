Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии

25 мая состоится финальный матч Кубка Португалии, в котором сойдутся «Бенфика» и «Спортинг». Команды сыграют на стадионе «Насиональ ду Жамор» в городе Лиссабон-Оейраш.

Накануне этого противостояния главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже должен сделать непростой выбор – назвать голкипера, который выйдет в стартовом составе. Дело в том, что в начале сезона наставник заявил, что второй номер команды Самуэл Соареш будет постоянно играть в Кубке, а его конкурент Анатолий Трубин – в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке лиги.

Однако, перед столь важным поединком Лаже изменит свое решение и доверит место в стартовом составе украинскому вратарю. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Несмотря на обещание Соарешу, что Кубок – это турнир для второго голкипера лиссабонского коллектива, Лаже не готов оставить Трубина на скамейке запасных. Украинец набрал невероятную форму, был признан лучшим вратарем чемпионата в апреле, а также неоднократно спасал свою команду в непростных ситуациях.

Кроме того, Лаже благодарен украинцу за то, что тот отбил пенальти в финале Кубка португальской лиги и принес первый и пока единственный трофей в этом сезоне.